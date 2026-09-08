Reprodução/Internet Estefanía Villarreal interpretou Celina Ferrer em Rebelde

Estefanía Villarreal, 39 anos, famosa por interpretar Celina Ferrer na versão mexicana da novela “Rebelde”, preocupou os fãs neste último domingo (6), após publicar um forte desabafo sobre sua saúde emocional.

Por meio dos stories de seu Instagram, a atriz confessou estar enfrentando uma batalha contra a depressão e a ansiedade há vários anos. Sem ver mais nenhuma saída para o que estava sentindo, ela decidiu deixar uma mensagem.

“Se amanhã eu perder a batalha contra a depressão e a ansiedade, quero que saibam que tentei ser uma boa filha, uma boa irmã, uma boa namorada, uma boa amiga, uma boa humana. Mas, mãe, sua pequena já não aguenta mais”, disse.

Reprodução/Internet Estefanía Villarreal faz desabafo nas redes sociais

A publicação rapidamente ganhou notoriedade entre os fãs, que demonstraram preocupação com a ausência de novas informações sobre Estefanía e fizeram apelos para que amigos, familiares e colegas tentassem entrar em contato com a atriz o mais rápido possível.

Reprodução/Internet Estefanía Villarreal interpretou Celina Ferrer em Rebelde

“Faz cerca de 24 horas que ela postou o storie e, até agora, não temos nenhuma notícia dela. Acho que é hora de o fandom se unir e marcar os RBDs e as pessoas que estão mais próximas dela. Espero, de coração, que ela esteja bem”, declarou um deles.

História de Celina Ferrer em Rebelde

A atriz se tornou conhecida internacionalmente ao dar vida a Celina Ferrer, melhor amiga de Mía Colucci, personagem interpretada por Anahí na novela mexicana. Anos depois, em 2022, Villarreal voltou ao universo da produção ao participar da nova versão de Rebelde, lançada pela Netflix.

Na trama, a personagem de Estefanía trouxe diversos temas polêmicos para discussão, já que alguns assuntos abordados hoje com mais naturalidade ainda eram tratados de forma diferente na época.

Reprodução/Internet Estefanía Villarreal interpretou Celina Ferrer em Rebelde

Portanto, discutir coisas como gordofobia, preconceito, bullying e machismo passava batido pelo grande público. Durante a novela, a personagem de Estefanía Villarreal abriu discussões importantes envolvendo também o corpo feminino, amizades tóxicas e a gravidez na adolescência.

Alguns anos atrás, em entrevista ao Entretetizei, Estefanía Villarreal falou sobre a importância de Rebelde em sua vida.

É um projeto que marcou minha adolescência, minha juventude... e bom, com tudo o que trouxe depois, que é isso do amor de todas as pessoas de tantos países e tantos lugares tão distantes... Significa amor. Sei que soa super batido e que muita gente já disse, mas realmente, para mim, Rebelde é amor Estefanía Villarreal, atriz de Rebelde.



