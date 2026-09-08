Reprodução/Instagram Iran Malfitano faz publicação após término com Bárbara Borges

Iran Malfitano, 44 anos, fez uma postagem bastante enigmática nas redes sociais, pouco tempo após Bárbara Borges, 47, anunciar o fim do relacionamento dos dois em sua conta pessoal do Instagram.

Na última segunda-feira (7), o ator compartilhou uma foto em preto e branco acompanhada de uma mensagem reflexiva. Sem citar diretamente a separação ou sua antiga companheira, Iran falou sobre as mudanças que acontecem ao longo da vida.

"Por que a vida não é um destino fixo, é fluida, fluxo, é caminho, e o caminho muda o tempo todo. Quando achamos que temos as respostas vem a vida e muda as perguntas…", escreveu Iran, que também acrescentou a hashtag "nada como um dia após o outro".

Em pouco tempo, a postagem repercutiu entre os internautas, que ligaram a mensagem ao recente término do casal. Além disso, alguns seguidores demonstraram esperança de uma possível reconciliação.





"Ele não tirou as fotos dela ainda do perfil", disse uma seguidora. "Vocês vão voltar!!!", destacou outra. "Sem julgamentos meu povo, não sabemos o que aconteceu e mesmo se soubéssemos isso é algo deles. Só podemos desejar o melhor para os dois ", pediu uma terceira.

Reprodução/Instagram Bárbara Borges e Iran Malfitano terminam namoro

Fim do namoro

Bárbara comunicou no último sábado (5) que ela e Iran não formam mais um casal. Segundo a atriz, os dois já não moravam juntos e encerraram oficialmente o relacionamento há cerca de dois meses.

Por meio de seus stories, a artista publicou um texto em suas redes sociais, anunciando o término. "Nesse sábado de frio e chuva no RJ, venho comunicar que eu e Iran não moramos mais juntos e estamos separados há 2 meses", iniciou.

"Nos apaixonamos e começamos a namorar, após uma exposição grande na Fazenda, e tivemos a torcida e o carinho de pessoas muito queridas que nos acompanharam todo esse tempo. Esse comunicado é muito em respeito e consideração a todos vocês que sei que passaram a sentir falta e que sempre desejaram o nosso bem!", continuou.

Mas, entendam: tem decisões que são muito difíceis de serem tomadas e levam um tempo pra gente assimilar. Não está sendo fácil para nós dois! Como casal tivemos problemas recorrentes que foram ruindo nosso relacionamento, entretanto, é importante dizer que antes de namorados e parceiros, somos amigos há mais de 20 anos e isso da minha parte sempre se manterá. Bárbara Borges, atriz.





Para concluir, a famosa encerrou o comunicado afirmando que é um período delicado para ambos. "Esse é um momento bastante delicado mas a vida não para e segue seu rumo... e como tudo é transitório: vai passar", concluiu.



