Reprodução/Internet/TVGlobo Luana Piovani detona Luciano Huck

Luana Piovani, 50, voltou a causar nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (7), ao compartilhar um vídeo polêmico envolvendo a TV Globo e alguns apresentadores, como Luciano Huck, que comanda o Domingão com Huck. Sem papas na língua, a loira falou sobre o marido de Angélica em seus stories.

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Conhecida por sempre dizer o que pensa, a atriz repostou um vídeo do jornalista e bacharel em cinema Ygor Palopoli, dono de um perfil no Instagram com quase 170 mil seguidores. No post em questão, o profissional falou sobre o fato de a emissora ter usado IA (inteligência artificial) para produzir uma chamada na TV aberta.

Na gravação, Palopoli questiona a decisão da emissora de utilizar IA para criar uma propaganda com representações de atores e personagens conhecidos. Segundo ele, a produção poderia envolver questões relacionadas ao uso não autorizado da imagem de pessoas e propriedades intelectuais.

“Uma propaganda inteira feita por IA, com dezenas de atores famosos, dezenas de personagens famosos anunciando a nova grade de filmes da Globo. Vamos lá, você que aprovou essa decisão. Você não tem dois anos de mercado, você não chegou ontem. É impossível que você não tenha parado pra pensar. E cada um desse negócio feio de IA que vocês estão fazendo representa uma marca registrada. Pelo amor de Deus, você tá numa área emissora da América Latina, você não está no Twitter", afirmou.

Reprodução/Instagram Luana Piovani acaba com programa de Luciano Huck

"Você não pode fazer uma réplica do Tom Cruise pra anunciar o seu produto sem a autorização dele. Eu acredito que eu tô tendo que dizer isso a essa altura do campeonato. E é claro que a propaganda não durou um dia no ar. Na primeira notificação extrajudicial de um estúdio milionário, eles perceberam o tamanho da cagada", continuou o jornalista.

Como é que pode uma emissora desse tamanho fazer um negócio desse? Eu acho que eu tenho a resposta: as emissoras, principalmente a Globo, entraram numa obsessão de colocar inteligência artificial em tudo. E faz acreditar que a essa altura não é mais pra substituir o trabalho humano só. Eles gostam, acham maneiro, e isso é assustador. Ygor Palopoli, jornalista e bacharel em cinema.





Jornalista critica TV Globo

Na sequência, o comunicador ressaltou o fato de a TV Globo estar perdendo a conexão com o público."É uma falta de conexão com a realidade de pensar: claro que as pessoas querem ver o Luciano Huck ficando verde, bota IA aí pra fazer. Tanto é uma falta de conexão que mesmo diante da rejeição massiva das pessoas a esse tipo de porcaria, eles não dão o braço a torcer. Dizem que a gente tá lutando contra o futuro", disparou Ygor no vídeo que foi repostado por Luana Piovani.

"Não faz sentido que uma emissora desse tamanho esteja escolhendo repetidamente entregar produtos abaixo da média de qualidade que sempre teve no mercado ao longo de seis décadas pra poder continuar usando inteligência artificial em tudo", pontuou.





Ao compartilhar o vídeo, Luana Piovani ainda deixou um recado para o apresentador Luciano Huck. "Meu amor, mas uma empresa que tem Luciano Huck fazendo aquele programa tosto em pleno 2026, você esperava o que?", questionou a atriz.



