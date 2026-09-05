Reprodução/Instagram/luapio/X Luana Piovani

Luana Piovani causou mais uma ao usar sua conta pessoal do Instagram na manhã deste sábado (04) para expressar sua indignação. Por meio de seus stories, a loira compartilhou o pronunciamento do streamer GH, após ele ter atacado verbalmente o ator de Quem Ama Cuida, João Victor Gonçalves, na saída do Rock in Rio, nessa madrugada.

Para quem não acompanhou, o artista foi hostilizado e xingado por amigos e pelo próprio streamer enquanto deixava o festival. Enquanto andava, o intérprete ouviu diversas ofensas. "Tá horroroso! Muito feio!", gritaram o influenciador e outros jovens.





Sem pensar duas vezes, Luana Piovani também falou sobre o caso.

"Aí seu demonio, você marginalizado do cara*** chamando de entretenimento a violência que você cometeu!?! Desativou a conta seu filho de cruz credo?", disparou. Luana Piovani, atriz e apresentadora.





O que aconteceu com o ator da Globo?

Na ocasião, João parecia estar visualmente assustado e não respondeu aos comentários e continuou andando. Contudo, ao chegar em casa, João Victor reagiu ao episódio, confessou estar emocionado e destacou a 'homofobia estrutural'.

QUE NOJO! João Victor Gonçalves, o Mau Mau de “Quem Ama Cuida”, é alvo de risadas e comentários de streamers da Kick, que debocharam de seu look ao vê-lo voltando do Rock in Rio. pic.twitter.com/fGMXVNTBIv — poponze (@poponze) September 5, 2026





Na sequência, o famoso disse que teve medo de ser roubado, mas que já estava seguro e bem. "Dentro de mim, eu talvez estivesse sentindo alguma coisa, mas meu medo de ser roubado era maior, eu acho. Eu quero agradecer o carinho. Obrigado por serem assim", confessou.

Reprodução/Instagram João Victor Gonçalves se pronuncia após polêmica com streamer GH





Pouco tempo após o vídeo repercutir, GH se defendeu. "Uma ótima noite, abençoada por Jesus. Pega a visão. Eu tava numa live aqui, mano. Eu fico fazendo um monte de entretenimento pelo meio da rua. Doideira com maluquice. Fui fazer entretenimento com um cara que tava passando na rua e me dei mal. Cliparam [cortaram], postaram no Twitter e tô recebendo um monte de hate", disse.

"A gente erra, a gente é ser humano. Tô pedindo desculpa de coração aberto, que a gente erra. Perdão aí, irmão. Deus abençoe sua vida grandiosamente. Pegou a visão? É isso, pra cima", continuou.

Em outro momento, GH negou ter sido homofóbico com o ator da TV Globo."Se vocês repararem no vídeo, eu nem tava com vontade de rir. Tava rindo forçado, só pra gerar o entretenimento pra quem tava assistindo a live, que a live tava zero conteúdo. Aí, pra animar, eu fico fazendo essas doideiras no meio da rua", completou.

Reprodução/Instagram Streamer GH fala sobre polêmica com João Victor Gonçalves





"Tem um monte de gente me mandando mensagem, falando que eu fui homofóbico. Jamais, eu não tenho preconceito com ninguém. Só fiz aquilo pelo entretenimento e pelo conteúdo. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Quem tava me assistindo achou engraçado", finalizou.



