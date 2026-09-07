Reprodução/TV Globo Luciano Huck comanda o Dança dos Famosos

Participantes do Grupo C foram os primeiros a irem para a repescagem no Dança dos Famosos. Nomes como Breno Ferreira, Giovana Cordeiro, Kenya Sade e Otaviano Costa chegaram à corda bamba no último domingo (6).

Os quatro acabaram tendo a pior somatória de notas depois de três semanas disputando em grupo e agora precisam se enfrentar para continuar na competição.

Na última edição, os 16 concorrentes precisaram encarar os hits aclamados do Rei do Pop, Michael Jackson (1958-2009).

Os trabalhos foram iniciados pelo Grupo C, composto por Breno Ferreira, Giovana Cordeiro, Kenya Sade e Otaviano Costa. Eles dançaram ao som de “Smooth Criminal” e foram aclamados. Otaviano, que está se recuperando de uma lesão, contou até com a torcida de Flávia Alessandra, que estava na plateia. O grupo teve 170,4 pontos na classificação geral.





Depois, o Grupo B chegou com MC Livinho, Lucas Guedez, Mell Muzzillo e Rita Guedes. A performance foi trabalhada com "Beat It" e teve até moonwalk feito pelo cantor e um cantor de costas da atriz de Renascer (2024). Tiveram 171 na nota geral.

A música "Bad" foi dançada por Bianca Andrade, Léo Foguete, Pedro Scooby e Ticiane Pinheiro, do Grupo A. O cantor pernambucano fez um moonwalk em homenagem ao rei do Pop. Tiveram 170,9 na nota geral.

Já o Grupo D contou com Bruna Griphao, Diego Martins, Gracyanne Barbosa e Junno Andrade; eles embalaram ao som do clássico "Thriller". Somaram Tiveram 172,3 na nota geral.

Entenda a dinâmica

Reprodução/TV Globo Grupo C no Dança dos Famosos





O Dança dos Famosos 2026 chegou com tudo à tela da TV Globo. A atração, primeiramente, junta todo o elenco para uma apresentação dos concorrentes; depois, eles passam por uma prova em dois grupos maiores. Logo depois, os grupos são divididos nas categorias A, B, C e D.

A competição é dividida em fases: a fase de grupos, que seleciona os melhores de cada time; a repescagem, que dá direito a uma volta; e as fases individuais, quando os participantes dançam com seus professores em ritmos previamente sorteados. Logo depois, os que restarem avançam para as quartas de final, a semifinal e a grande final, quando o público e os jurados definem o grande campeão.

O Dança dos Famosos começou sob o comando de Faustão, no Domingão. No entanto, com a saída do veterano dos domingos, a atração passou a ser comandada por Luciano Huck, que apresenta o quadro desde 2022, colocando três edições do programa no ar.

