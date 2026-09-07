iG/Sandra Cotrim Bienal do Livro 2026

A Bienal do Livro de São Paulo abriu suas portas na última sexta-feira (4) e o iG esteve no Distrito Anhembi para acompanhar de perto um dos principais encontros literários do país.

Entre livros, lançamentos, encontros com leitores e espaços dedicados aos mais diferentes gêneros, a reportagem conversou com algumas das queridinhas do momento: Line Cunha, Carol Façanha, Luiza Rosa, Helena Lopes, Patrícia Criado, Tamara Mansur, Ariani Castelo, Giu Yukari Murakami e Rina Rodriguez.

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A autora do Frutaverso, universo que reúne obras como Segundo Clichê, Terceiro Croqui e Operação Convés, Line Cunha voltou a conversar com a reportagem sobre seus projetos e o universo que construiu ao longo dos últimos anos.

A escritora Line Cunha revelou, com exclusividade, o título de seu próximo livro: Quase Colisão. A história terá Madison, uma chef de cozinha, e Valencia, uma piloto de Fórmula 1 porto-riquenha, como personagens centrais da trama.

Outro nome que marcou o primeiro dia foi Patrícia Criado, autora de Interion e Insaad, da trilogia As Crônicas de Júpiter. A escritora atraiu inúmeros fãs durante uma sessão de autógrafos.

Dentista por formação, Patrícia construiu sua carreira a partir da publicação digital e independente e hoje acompanha o crescimento de uma comunidade de leitores em torno de seu universo de fantasia.

Quando o assunto é ser a queridinha do momento, Helena Lopes, autora de A Crisálida Dourada, Ignis Lacrimosa e da saga Rainhas do Olimpo, não pode ficar de fora. Em entrevista ao iG, Helena falou sobre sua trajetória na literatura e o momento atual da carreira.

iG/Sandra Cotrim Ariani Castelo, Line Cunha, Patrícia Criado e Helena Lopes

A autora, que começou de forma independente, hoje vive uma nova etapa com a chegada de Ignis Lacrimosa à Rocco. Durante a sessão de autógrafos, os livros esgotaram rapidamente, e a fila de fãs que aguardavam alguns minutos ao lado da escritora deu a volta no local.

Assim como sua colega de editora Helena Lopes, Ariani Castelo, autora de O Abismo de Celina e Coração de Cristal Partido, também reuniu muitos fãs. Em entrevista ao iG, Ariani comentou sobre seus universos fantásticos e a experiência de transformar uma publicação independente em uma carreira que alcançou uma grande casa editorial.

iG/Sandra Cotrim Luiza Rosa, Giu Yukari Murakami, Carol Façanha e Rina Rodriguez

A reportagem também pôde conhecer o trabalho de outras autoras, como Carol Façanha, autora de Voraz; Luiza Rosa, autora de Quando a Lua Tocou a Terra; Tamara Mansur, autora de Pérola do Tempo; Giu Yukari Murakami, autora de Flauta de Bambu; e Rina Rodriguez, autora de Chamado da Floresta.

Déia Freitas e Ray Tavares também conversaram com o iG

Para os amanetes de podcast e de filmes,o iG saiu um pouco do caminho tradicional da literatura e encontrou nomes que trabalham com histórias em diferentes formatos.

iG/Sandra Cotrim Ray Tavares e Déia Freitas na Bienal

Déia Freitas, criadora do podcast Não Inviabilize, também conversou com a reportagem durante a Bienal. Formada em psicologia, a contadora história falou sobre ser um elo entre diferentes comunicades e ser essa voz ativa para milhões de pessoas.





Já Ray Tavares trouxe para a conversa a relação entre literatura e audiovisual. Escritora e roteirista, ela é autora de livros como Os 12 Signos de Valentina e O Roteiro do Amor e participou do roteiro da adaptação de Quinze Dias, de Vitor Martins, para o cinema.

Apaixonados pelo mundo literário

Ainda que a Bienal seja um lugar dominado por livros, o evento conta com muito mais. Por lá, também é possível encontrar itens voltados para quem transformou a leitura em parte do próprio estilo de vida.

Durante a visita, um espaço em especial chamou a atenção: o da The Book Obsessed Club. Bastante conhecida nas redes sociais, a loja é especializada em acessórios e itens para leitores.

O catálogo inclui skins e grips para Kindle, charms, marcadores, reading journals, papelaria e outros produtos inspirados no universo literário. Assim como aconteceu com as autoras, a marca também conseguiu reunir uma fila de pessoas ao longo do dia.

Ainda não acabou!

A Bienal Internacional do Livro de São Paulo acontece até 13 de setembro, no Distrito Anhembi. A programação reúne autores, editoras e leitores em diferentes espaços, com lançamentos, encontros e atividades culturais. Os ingressos para o evento custam de R$ 20 a R$ 42.



