Reprodução/Multishow Gusttavo Lima revela se vai se aposentar

Gusttavo Lima, um dos maiores cantores sertanejos do país, revelou se pensa em se aposentar em breve. O artista comentou sobre a chegada dos seus 37 anos e disse que está com vontade de deixar os palcos.

A declaração pegou a todos de surpresa em entrevista ao jornalista Leo Dias, em matéria exibida no Melhor da Tarde, na Band. O desabafo aconteceu após a Festa do Peão de Barretos, em São Paulo, onde o cantor reuniu milhares de pessoas e protagonizou cenas de união com a família.

Indagado sobre o futuro e os próximos passos em sua carreira, o sertanejo afirmou que quer aproveitar a carreira artística com intensidade, mas fez uma observação quanto ao ritmo frenético e exaustivo de seus shows, além dos compromissos que fazem parte de sua vida há décadas.

Festa de Barretos

No festão, o artista começou a performance com um solo de guitarra e uma capa preta, após a contagem regressiva no telão. Ao surgir na arena, ele soltou um de seus bordões mais populares: “Respeita o embaixador, bebê!”. A abertura incendiou o público, que estava com saudade da participação do artista no evento.

A 71ª edição da Festa do Peão de Barretos aconteceu entre os dias 20 e 30 de agosto de 2026.

Entre os sucessos da carreira do cantor que agitaram a multidão estão "Na Hora de Amar", "Vagabundo", "Imortal", "Ficha Limpa", "Respeita Nosso Fim", e o hit "Balada (Tcherere Tchê Tchê), entre outros.

Momento família

Em um momento da apresentação, Gusttavo Lima tirou um momento para fazer uma reflexão sobre fé, superação e o valor da família.

É nesse momento que o coração se enche de alegria por todos os momentos bons que passamos nesta arena. A gente sabe que todo mundo aqui tem uma vida difícil. A vida não é fácil para ninguém. Todo mundo tem suas lutas e suas dores. Mas não deixe de acreditar. Vale a pena sonhar Gusttavo Lima





Gusttavo Lima e a Festa de Barretos

Gusttavo Lima é um dos nomes mais relevantes da música sertaneja nacional e, não é diferente na Festa do Peão de Barretos. O artista tem uma longa ligação com o festival, construída ao longo de mais de dez anos.

O cantor fez sua estreia no evento em 2009. Dois anos depois, voltou a se apresentar no Barretão, desta vez, arena principal do evento. Gusttavo marcou seu nome da festa nos anos de 2016 e 2017, ao estrelar shows que se estendiam durante toda a noite, chegando ao fim ao amanhecer. As performances renderam o título de embaixador do rodeio.