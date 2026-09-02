Reprodução/Instagram Piovani culpa Scooby por piolhos e machucados dos filhos; surfista rebate e ela desmente versão dele.

Luana Piovani, de 50 anos, voltou a dar o que falar nas redes socais nesta quarta-feira (2) ao publicar uma série de vídeos criticando a paternidade do ex-marido, Pedro Scooby, de 38 anos. A atriz, que havia apontado uma suposta falta de cuidados do surfista com os filhos, foi rebatida pelo atleta, porém, desmentiu a versão apresentada por ele.

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É só o Scooby estar na mídia que ela também quer aparecer, né? E ainda fica expondo os filhos… sinceramente, acho tudo isso bem desnecessário. Por isso a Cíntia meteu o pé e vazou. pic.twitter.com/6foRhVf4ax — kah (@kabiscoiteira) September 2, 2026

Tudo começou quando Luana publicou uma série de Stories no Instagram, em que expôs que os gêmeos Liz e Bem, de 11 anos, frutos de seu casamento com Scooby, supostamente não estavam sendo bem cuidados durante o período em que estiveram no Brasil, sob a responsabilidade do pai.

Em uma das imagens compartilhadas, a atriz mostrou um papel com diversos piolhos, que segundo ela, seriam de Liz. Na legenda, ela aproveitou para alfinetar o ex-marido e citar a participação dele no quadro "Dança dos Famosos". "Espero que esteja dançando melhor do que está cuidando dos filhos. Entreter não é criar", disparou.

Na sequência, ela mostrou machucados nas pernas e nos pés de Bem. Segundo Luana, o filho é alérgico a picadas de insetos e coleciona ferimentos adquiridos.

Reprodução/Instagram Luana Piovani detona Pedro Sccoby e expõe suposta falta de cuidado com os filhos.

Após as acusações, Pedro Scooby veio a público e rebateu a versão apresentada pela atriz. Por meio dos Stories, ele afirmou que a filha já estava com piolhos quando chegou ao Brasil. "A Liz já veio com piolho de Portugal. E a gente cuidou, a gente estava limpando, tirando os piolhos. Normal, deve ter alguns ainda", começou.

Ele pontuou que o problema não atingiu os outros filhos que vivem com ele no Rio de Janeiro. "Tanto que a Aurora nunca teve piolho aqui, o Dom nunca teve piolho... E isso é uma coisa recorrente em Portugal", afirmou.

Sobre os machucados do filho Bem, Scooby justificou dizendo que o menino tem uma vida bastante ativa e que foi picado por insetos durante uma viagem à Bahia. "Se embrenhou lá no mato na Bahia. Parecia que tá com a perna cheia de catapora, de tanto mosquito que pegou ele nas pernas, [...] e demora a cicatrizar quando você tem uma vida ativa, [...] todo dia indo pra praia, surfando todo dia", disse. Por fim, o atleta garantiu que os filhos estão bem: "As crianças estão bem, felizes... E é isso, tamo junto."







Luana Piovani desmente versão de Pedro Scooby

Após as justificativas apresentadas publicamente pelo ex-marido, Luana Piovani voltou às redes sociais, visivelmente indignada. A loira rebateu a versão de Scooby e, para provar seu ponto, usou um print de uma conversa com Cintia Dicker, que se separou do surfista recentemente.

"Língua de trapo! Fala com a Cintia, a sua ex-esposa, pra você ver. Ela começou a coçar a cabeça uma semana depois", disse Luana. A atriz ainda relatou um diálogo que teve com a modelo, por quem disse ter muito carinho e respeito. "Eu falei: 'Cintia, eu mudo de nome se foi no primeiro dia que ela chegou'. Ela me respondeu: 'Foi uma semana depois'". Na sequência, ela bateu o martelo e responsabilizou o ex-marido pelo contágio: "Ela pegou piolho no Brasil com você".

Luana admitiu que há uma problema relacionado a piolhos em Portugal, porém, pontuou que sempre checa a cabeça dos filhos. Por fim, ela deixou um recado para o ex-marido: "Deixa de ser irresponsável, bate no peito, segura tua onda, cresce, evolui. Não fica se defendendo não, cara. Aprende. Tá? Aprende".

Pouco tempo depois da resposta de Piovani, Scooby voltou ao Instagram e reforçou que a filha já pousou no Brasil com lêndeas. "O piolho, ele nasce da lêndea, e como a Aurora não estava com piolho, o Dom não estava com piolho, eu nem a Cintia estávamos com piolho, quem trouxe essa lêndea de Portugal foi Liz", disse.

Segundo ele, os piolhos apareceram três dias depois da chegada da menina ao Brasil. "Eu só estou te respondendo aqui [nas redes sociais] porque tem uma hora que a gente cansa", justificou o atleta. Ao final, Scooby compartilhou prints de notícias anteriores, em que Luana falou abertamente sobre os tratamentos de piolhos que os filhos passaram enquanto estavam em Portugal.