Reprodução/X Luana Piovani

Luana Piovani, 50, causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais nesta segunda-feira (31), ao revelar publicamente que recusou fazer a segunda temporada de Tremembé. A série retrata histórias vividas por criminosos que ficaram detidos na penitenciária homônima e já causou bastante polêmica nas redes pelos casos retratados.

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Agora, a declaração gerou revolta entre os profissionais envolvidos com a produção do Prime Video, que dizem desconhecer um convite feito à atriz. De acordo com fontes do Notícias da TV ligadas à produção da série, a atriz não foi convidada para Tremembé e nem mesmo chegou a ser cogitada.

Além disso, há ainda quem afirme que o nome da loira nem mesmo foi citado em reuniões. As pessoas ouvidas pelo portal afirmaram que um dos principais requisitos para a escalação é a semelhança física com os criminosos na vida real, e a intérprete não se pareceria com nenhum dos personagens retratados na nova fase da produção.

Outro ponto é que a personalidade da ex-atriz da Globo também foi usada como argumento para afastar a chance de um convite. No entanto, a atriz comentou sobre o assunto ao compartilhar um vídeo do produtor de conteúdo Paolo Bendinelli, que trazia críticas à série.

Luana Piovani afirma ter recusado papel em Tremembé II

"Eu recusei o convite para fazer Tremembé II. Que orgulho", disparou a atriz. Apesar de nada ter sido confirmado, é possível que uma sondagem feita por um agente ou produtor de elenco que não é contratado da plataforma tenha sido feita. Portanto, isso pode ter sido interpretado como um contato formal, o que não é o caso.

Reprodução/Instagram Luana Piovani

A personagem que ela foi convidada a interpretar seria uma assaltante de bancos. A informação foi divulgada pelo Papel Pop e confirmada à Splash pela assessoria da atriz.

Num momento em que as pessoas estão transformando criminosos em ídolos, ela achou melhor declinar de interpretar a personagem na série. Comunicado da assessoria de Luana Piovani à imprensa.





Vale destacar que a segunda temporada de Tremembé já está gravada, mas ainda não há uma data confirmada para o lançamento, apenas que deve sair em 2027. A série aborda a vida de personalidades como Suzane von Richthofen (Marina Ruy Barbosa) e Elize Matsunaga (Carol Garcia) fora da cadeia.

Além disso, também traz Robinho (Ícaro Silva), que foi condenado por um estupro coletivo ocorrido na Itália, que entra como uma "novidade" na produção.



