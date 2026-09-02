O SBT confirmou, na manhã desta quarta-feira (2), a contratação de Túlio Amâncio para integrar a equipe do SBT News em Brasília. O profissional chega à nova empresa para atuar como analista de política.
A vinda de Amâncio acontece após ele deixar a Globo há dois dias. Ele havia sido contratado em janeiro deste ano para atuar como repórter de política da GloboNews. O SBT publicou uma nota nas redes sociais com o anúncio.
"O @SBTNews anuncia a contratação do jornalista Túlio Amâncio como analista de política do canal em Brasília. Com experiência na cobertura política e na apuração de informações exclusivas, o profissional chega para reforçar a equipe do SBT News na capital federal e contribuir para a análise dos principais acontecimentos do cenário nacional", anunciou.
"A contratação faz parte do movimento de fortalecimento do SBT News, que vem ampliando sua equipe e investindo na cobertura especializada para oferecer ao público informação ágil, relevante e apurada", cravou o canal.
Nas redes sociais, o público comentou sobre o anúncio do jornalista na nova emissora.
"Um jornalista excelente! Que tem construído uma trajetória impecável! Sinto-me feliz de vê-lo crescer cada vez mais!!! "Parabéns pela contratação", disse um. "Agora sim, um talento aproveitado por completo e em rede nacional." Não ficando preso à pauta de bairro no noticiário local. Parabéns", comentou outro. "Parabéns, Túlio! Estaremos na audiência", disse um terceiro.
Quem é Túlio Amâncio?
Natural de São José dos Campos, no interior de São Paulo, Túlio já construiu uma trajetória sólida no jornalismo antes de se destacar nacionalmente na Globo. Ele passou pela TV Paranaíba, afiliada da Record TV em Minas Gerais, atuou na Jovem Pan, em Brasília, e trabalhou por quatro anos e três meses na Band.
Além da experiência profissional, o jornalista também mantém presença ativa nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, compartilha bastidores das reportagens e registros da rotina de treinos, que frequentemente rendem elogios dos seguidores.
A beleza e o porte do rapaz fizeram com que ele fosse um dos assuntos mais comentados na web no início do ano, principalmente durante seus links ao vivo na TV Globo.