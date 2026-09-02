Reprodução/Instagram Luana Piovani acaba com Pedro Scooby

Luana Piovani, 50, causou um reboliço daqueles nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (2), ao criticar publicamente o ex-marido, Pedro Scooby, 38, em suas redes sociais. Revoltada, a apresentadora fez uma série de publicações, incluindo vídeos e fotos, como forma de demonstrar sua indignação com a situação em que encontrou os filhos após voltarem da casa do surfista.

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Por meio dos stories, a loira mostrou os gêmeos, Liz e Bem, de 11 anos, e falou sobre as condições em que ambas as crianças estavam. Em uma das imagens compartilhadas por Luana, ela mostrou um papel com diversos piolhos e lêndeas.

De acordo com a apresentadora, os parasitas teriam sido retirados da cabeça de Liz. Já na legenda, a atriz fez questão de comentar sobre a participação de Pedro Scooby no quadro Dança dos Famosos para fazer uma provocação ao ex-marido.

Espero que esteja dançando melhor do que está cuidando dos filhos. Entreter não é criar. Luana Piovani, atriz e apresentadora.









Na sequência, a veterana da televisão mostrou machucados nas pernas e nos pés de Bem. Piovani explicou que o herdeiro é alérgico a picadas e criticou a forma como, segundo ela, os cuidados com a criança estariam sendo conduzidos.

"Ele é alérgico a picadas, fora os machucados adquiridos, mas tem como escolher lugares mais aptos a 'condições' e também cuidar pós devôros e ferir se né... Desejo paternidade", acrescentou.

Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani se revolta após ver a situação dos filhos





Por fim, a famosa afirmou não se importar com a forma como é vista pelo público na relação com o ex-marido. "E tô cagando pros que me têm como bruxa e a ele herói. Meu cool [sic] pra vocês", concluiu.

Luana Piovani e Pedro Scooby começaram a namorar no começo de 2011. Já no ano seguinte, Dom, primeiro filho dos dois, nasceu. O casamento oficial aconteceu em 2013 e, em 2015, vieram os gêmeos Liz e Bem. A união terminou em março de 2019. O surfista também é pai de Aurora, de 3 anos, fruto do antigo relacionamento com Cíntia Dicker, que durou seis anos.

Os dois mantêm há anos uma relação marcada por divergências públicas relacionadas à criação dos filhos.

Scooby no Dança dos Famosos

No mês passado, a loira chegou a comentar sobre a participação do atleta na competição e revelou estar na torcida pelo ex. De bom humor, ela ainda fez alguns elogios ao carisma do surfista.

"Depois que malhei hoje, peguei o celular e fui dar uma olhada no negócio que o algoritmo vai trazendo as coisas para gente, e vi que o Pedro vai fazer o 'Dança dos Famosos'. Ainda bem que ele é atleta, nunca vai viver o trauma que eu vivi quando participei. E aí o vi no programa, conversando, rindo... daí, já entendi tudo", declarou.

Luana Piovani disse que a desenvoltura diante das câmeras deve ajudá-lo a ganhar o apoio dos brasileiros.

"Vão se fazer em cima do carisma do Pedro, claro. O Pedro é super carismático, tem uma uma coisa inocente que todo mundo ama", acrescentou. Ainda que o famoso não seja um dançarino profissional, ela disse acreditar que ele tem condições de avançar na competição.



