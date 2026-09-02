Reprodução/Instagram Virginia surpreende e cita Ana Castela durante live.

Virginia Fonseca, de 27 anos, surpreendeu os seguidores nesta terça-feira (2) ao citar o nome de Ana Castela, de 22 anos. A situação ocorreu durante uma transmissão ao vivo no TikTok, quando a influenciadora recebeu um filtro de cowgirl e rapidamente associou o visual ao da cantora, que já namorou seu ex-companheiro, Zé Felipe.

⭐ FAMOSOS | Virgínia ganha chapéu de boiadeira e brinca: “Ó, Ana Castela aqui?” Durante uma live, Virgínia Fonseca ganhou um chapéu no estilo boiadeira. Ao colocar o acessório, a influenciadora brincou com o presente e disse: “Ó, Ana Castela aqui?”. pic.twitter.com/hhvBX1DNU0— Jonata Brito (@jonatabritobr) September 2, 2026

Enquanto interagia com os seguidores, o filtro, que consistia em um chapéu e um lenço cor-de-rosa no pescoço, surgiu na tela, surpreendendo a influenciadora, que disparou: “Ana Castela aqui?”. Bem-humorada, a loira seguiu cantarolando um trecho do clássico sertanejo “Na Sola da Bota”, de Rio Negro e Solimões.

A reação espontânea de Virginia logo chamou a atenção de internautas, que questionaram até onde vai a suposta rivalidade entre as famosas. “A galera descobriu que as duas não têm rivalidade nenhuma, e quem criou foram os próprios fãs”, escreveu uma. “A mídia que forma toda rivalidade e os seguidores compram a ideia”, especulou outra. “O povo cria rivalidade onde não tem, ué”, afirmou outra.

Houve também quem apostasse que a suposta antipatia de Virginia com relação à cantora, é ligada diretamente ao seu ex-relacionamento com Zé Felipe, com quem a loira manteve um relacionamento por cinco anos. “Ela gosta da Ana Castela só se Ana não estiver com o Zé Felipe... ao contrário não gosta. Inferniza”, declarou uma internauta. “Quando ela não está namorando o Zé Felipe, elas ficam de boa”, disse outro usuário do Instagram.







Virginia já mandou indireta para Ana Castela

Em março deste ano, Ana Castela viu seu nome envolto em uma polêmica familiar. Na ocasião, mesmo após o fim do relacionamento com Zé Felipe, a cantora passou um fim de semana hospedada na mansão dos ex-sogros, Leonardo e Poliana Rocha.

Apesar do clima descontraído do reencontro com o ex-namorado e a família famosa, um vídeo em que a artista aparece maquiando , de três anos, filha do meio de Virginia e Zé Felipe, parece ter desagradado a influenciadora.

Em resposta ao registro, que viralizou nas redes sociais, Virginia publicou um vídeo em que surge maquiando a criança. “Agora, ela só quer que a mamãe maquie ela, né? Ou você vai deixar outra pessoa te maquiar? A mamãe sabe maquiar”, disse. Em seguida, a herdeira responde: “Só a mamãe agora”.

Na época, a situação causou burburinho nas redes sociais e muitos fãs das famosas interpretaram a atitude de Virginia como uma indireta para Ana Castela. No X (antigo Twitter) a empresária recebeu mensagens falando sobre sua suposta indireta. “A Virginia claramente com ciúmes da Flor com a Ana Castela”, escreveu um usuário. “Muito escrota. Usa a filha para alfinetar a Ana”, escreveu outra internauta. “Ana não quer ser mãe das Marias não, podem dormir tranquilas, ela só trata bem crianças, coisa que qualquer ser humano normal faz”, disse uma terceira.