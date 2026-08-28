Reprodução/Instagram/@drpedroandrade/Divulgação Médico, namorado de Sandy revela estar estudando a doença de Lito Sousa.

Mais um famoso se uniu à corrente de esperança em prol do influenciador Lito Sousa, de 59 anos, que enfrenta uma doença neurodegenerativa rara chamada Creutzfeldt-Jakob (DCJ). Nesta quinta-feira (27), o médico Pedro Andrade, namorado de Sandy, usou as redes sociais para contar que está em contato com pessoas envolvidas em pesquisas relacionadas à condição, que não tem cura conhecida.

“Estamos estudando e conversando com alguns pesquisadores sobre o caso do Lito. É uma condição extremamente desafiadora e que nos ensina muito sobre o significado da vida. Muita luz, amor e conforto a ele e às pessoas próximas”, escreveu o profissional nos Stories.

A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma doença priônica humana rara, neurodegenerativa, progressiva e, até o momento, sem cura. O quadro costuma começar com demência, perda de memória e tremores e, com o tempo, evolui com outros sinais neurológicos que afetam diferentes regiões do cérebro simultaneamente.





Ministério da Saúde pede inclusão de Lito Sousa em estudo nos EUA

O diagnóstico de Lito Sousa foi divulgado por sua esposa, Mila Seidl, no dia 21 de agosto. Desde então, a família do piloto vem travando uma luta contra o tempo em busca de tratamentos alternativos para a condição raríssima.

Após a grande comoção pública, principalmente nas redes sociais, o Ministério da Saúde pediu a inclusão do influenciador em um estudo experimental, nos Estados Unidos.

Segundo informações do jornalista Victor Ferreira, do Estúdio i, da GloboNews, o órgão fez contato com pesquisadores da Universidade de Harvard, para solicitar a inclusão do especialista em segurança aérea em uma pesquisa sobre a doença.

Além disso, o próprio Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o secretário executivo, Adriano Massuda, estão tentando contato com pesquisadores norte-americanos para tentar viabilizar a inclusão de Lito Sousa nos estudos.

Após o pedido do órgão, o Broad Institute se manifestou e afirmou que está em contato com a equipe de Lito Sousa para avaliar as opções disponíveis para o criador de conteúdo. Por meio das redes sociais, a instituição informou que está avaliando o caso.

“Agradecemos a todos que entraram em contato para apoiar o @lito. Estamos em contato com a equipe dele para ajudar a avaliar as opções disponíveis. A doença priônica é rara e devastadora e, por enquanto, não existem tratamentos eficazes. Estamos trabalhando arduamente para mudar isso, mas as pesquisas - incluindo os ensaios clínicos - ainda estão em estágios iniciais. Estamos avançando o mais rápido possível”, dizia a nota.