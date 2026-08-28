Reprodução/Instagram/@patriciaramos Patrícia Ramos posa de biquíni e encanta seguidores.

Patricia Ramos, de 26 anos, encantou os seguidores posando de biquíni. Nas imagens, publicadas nas redes sociais nesta quinta-feira (27), a influenciadora aparece nos bastidores de uma campanha publicitária para uma marca de moda praia e ostenta o corpão torneado.

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Nas imagens, a beldade surge vestindo uma série de biquínis fininhos, que destacaram suas curvas esculturais, evidenciando o abdômen trincado. Na legenda, ela demonstrou carinho pelo trabalho. "Dia de fotos para o meu amor", escreveu.

Nos comentários da publicação, fãs se derreteram pela beleza da influenciadora. "Pessoalmente é ainda mais perfeita, fiquei embasbacada", contou uma. "Sempre um acontecimento", elogiou outro. "Espetáculo", escreveu um terceiro seguidor.

Patrícia Ramos compra carro de luxo

Patrícia Ramos está de carro novo. A influenciadora compartilhou a novidade com seus mais de cinco milhões de seguidores no Instagram nesta segunda-feira (24). Ela escolheu o modelo Jetour T2, inicialmente avaliado em R$ 300 mil.

Patrícia, que vive no Rio de Janeiro, optou por blindar o veículo, o que eleva o valor original para cerca de R$ 400 mil.

Reprodução/Instagram/@patriciaramos Patrícia Ramos compra carro de luxo.

O carro conta com tração nas quatro rodas e motor 1.5 turbo a combustão com três motores elétricos, totalizando 597 cv de potência combinada. Um dos diferenciais do modelo, que tem quase 2 metros de altura, é o porta-malas que comporta até 580 litros.

"Tudo o que nós temos é a vida que Deus nos concede e a força para correr atrás do nosso. Mais uma conquista, caramba!", escreveu Patrícia em uma postagem sobre o assunto.

Nos comentários, fãs elogiaram a determinação da influenciadora. "E sem [divulgar] tigrinho, tá, meus amores", destacou um. "Eu amo ver uma mulher vencendo", escreveu outro. "E tudo isso trabalhando honestamente", disse um terceiro seguidor.

Novo namorado

Patrícia Ramos está vivendo uma nova fase na vida pessoal. Após mais de um ano solteira, ela assumiu o namoro com o criador de conteúdo digital Gabriel Sampaio, de 28 anos, em junho deste ano.

O anúncio do relacionamento aconteceu por meio das redes sociais, quando ela publicou um álbum de fotos ao lado do companheiro. Entre os cliques, o casal surgiu em clima de romance, aos beijos.

Reprodução/Instagram/@patriciaramos Patrícia Ramos assumiu namoro com o influenciador Gabriel Sampaio.







Na legenda ela escreveu: "Lealdade com meu bebê". Entre os registros, a influenciadora compartilhou um vídeo do momento em que eles escolheram as alianças de compromisso.

Gabriel é influenciador digital e conta com mais de 142 mil seguidores no Instagram. Assim como Patrícia, ele compartilha conteúdos focados em hábitos saudáveis e bem-estar.