Divulgação Cello









O que começou de maneira despretensiosa, na varanda do apartamento de um músico que queria apenas tocar e compartilhar música com os amigos, se transformou em um projeto profissional com identidade própria, público crescente e mais de 1,6 milhão de seguidores. Essa é a história do Acústico NAVARANDA, projeto comandado pelo músico Cello, que, em 2026, vive uma nova fase com a turnê “O Acústico Vive em Mim”.

A origem do NAVARANDA está diretamente ligada à rotina de Cello. Foi na varanda de seu próprio apartamento que o músico começou a tocar, transformando aquele espaço em um ambiente para reunir amigos, fazer música e dividir experiências. Aos poucos, os encontros ganharam novos participantes, o público aumentou e o que era uma iniciativa íntima passou a tomar proporções maiores.

A ideia de levar para outros lugares a atmosfera que existia naquela varanda deu origem ao NAVARANDA, que preserva justamente essa característica de proximidade entre artista e público. O projeto cresceu, conquistou espaço nas plataformas digitais e passou a integrar uma agenda profissional de apresentações.

“O NAVARANDA nasceu de uma forma muito natural. Eu estava na varanda do meu apartamento, tocando, recebendo amigos e compartilhando música. Nunca imaginei que aquele momento tão simples pudesse se transformar em um projeto que chegaria a tantas pessoas”, conta Cello.

O Acústico Vive em Mim

Em 2026, o NAVARANDA inicia uma nova etapa com a turnê“O Acústico Vive em Mim”, que amplia a proposta musical do projeto sem abandonar a essência intimista que marcou sua criação.

O repertório reúne releituras acústicas de grandes sucessos nacionais e internacionais, ao lado de músicas autorais. Entre os artistas revisitados pelo projeto estão nomes como U2, Coldplay, Maroon 5, Harry Styles, Bon Jovi, Tears for Fears e Depeche Mode.





A proposta é apresentar canções conhecidas sob uma nova perspectiva, utilizando arranjos acústicos e uma atmosfera mais próxima e orgânica. Ao mesmo tempo, o projeto abre espaço para a identidade autoral de Cello, criando uma conexão entre referências que fizeram parte de sua formação musical e sua produção própria.

Da varanda para a estrada

O crescimento do NAVARANDA também representa uma mudança de escala para Cello. Se a varanda foi o ponto de partida para criar uma experiência musical entre amigos, hoje o desafio é levar essa mesma sensação para diferentes cidades e públicos.

A agenda de 2026 marca esse momento de expansão. Depois da apresentação realizada em São Paulo, o NAVARANDA tem shows programados para 21 de agosto, em Belo Horizonte, e 26 de setembro, no Rio de Janeiro.

A proposta é que, mesmo diante de públicos maiores, o projeto mantenha a característica que esteve presente desde o início: a sensação de estar próximo do artista, como se o público também estivesse naquela primeira varanda onde tudo começou.

O mais importante para mim é não perder a essência. O NAVARANDA cresceu, ganhou público e ganhou a estrada, mas a ideia continua sendo criar uma experiência em que as pessoas se sintam próximas da música e umas das outras Cello





Um projeto que nasceu dentro de casa e ganhou o Brasil

A trajetória do NAVARANDA também acompanha uma transformação na carreira de Cello. O músico passou de encontros musicais realizados dentro de casa para um projeto que hoje possui uma audiência expressiva nas plataformas digitais e uma agenda de apresentações em diferentes cidades.

Com mais de 1,6 milhão de streams mensais, o projeto mostra como experiências musicais genuínas podem encontrar novos públicos quando conseguem preservar sua identidade mesmo durante o processo de profissionalização.

Mais do que uma série de shows acústicos, o NAVARANDA carrega em sua história uma narrativa sobre transformação: uma varanda que virou palco, encontros entre amigos que se tornaram um projeto profissional e uma experiência particular que passou a ser compartilhada com milhares de pessoas.

Com a turnê “O Acústico Vive em Mim”, Cello pretende continuar expandindo o projeto ao longo dos próximos meses, levando para novas cidades a mistura de releituras, músicas autorais e a atmosfera intimista que está na essência do NAVARANDA.