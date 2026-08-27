Reprodução/Internet Busy Philipps, de As Branquelas, fala sobre tumor

Busy Philipps, conhecida pelo filme As Branquelas (2004) passou por duas cirurgias após descobrir um tumor no cérebro. A atriz, de 47 anos, comentou sobre a situação durante uma entrevista à revista People.

Durante a conversa, a intérprete falou que a descoberta do tumor aconteceu há quase dois anos, após uma ressonância magnética de corpo inteiro. Segundo a atriz, a ideia de realizar o exame surgiu após ver uma postagem no Instagram, que acabou despertando alguns receios.

Contudo, ao refletir sobre o assunto e o fato de ter tomado a decisão de fazer o exame, a atriz se sente grata. "Sou grata por estar viva. Não sabia por que queria fazer esse exame, só fiz", destacou.

O diagnóstico do tumor de grau 2, que pode chegar até 4, aconteceu enquanto a atriz negociava a participação em um longa. Segundo a revista americana, ela recebeu a notícia em fevereiro de 2025, semanas antes de começar a filmar a série Cupertino, da CBS.

A famosa foi diagnosticada com oligodendroglioma, um tumor raro e de crescimento lento. Ainda conforme a People, ela não apresentou nenhum sintoma óbvio de tumor, como convulsões. O diagnóstico precoce de Philipps, antes mesmo de ela apresentar quaisquer sintomas, foi benéfico.

Reprodução/Instagram Busy Philipps

Isso porque, caso ela tivesse esperado até começar a ter sintomas, o tumor teria crescido e teria sido duas ou três vezes maior. Assim, no dia 2 de março, ela realizou a primeira operação, que durou cerca de cinco horas.

Enquanto eu estava ao telefone com o médico, mandei uma mensagem para o meu marido: 'Meu Deus, tenho um tumor no cérebro!' Busy Philipps, atriz.





Cirurgias

No dia 27 de abril, ela precisou realizar uma segunda cirurgia. Após o procedimento, Busy contraiu estafilococos na incisão e precisou de uma cirurgia de desbridamento para eliminar a infecção e remover um dos minúsculos pinos de titânio, que foram colocados em seu crânio durante a cirurgia inicial para manter o osso no lugar.

"A segunda cirurgia realmente me abalou. Senti como se tivesse voltado à estaca zero e fiquei muito, muito chateada", explicou na entrevista. "Felizmente, conseguimos detectar o problema cedo, então não era uma infecção profunda", acrescentou.

Reprodução/Internet Busy Philipps

Ainda que não precise de quimioterapia ou radioterapia, Philipps continuará realizando exames regulares para monitorar uma possível recorrência. De acordo com a People, a atriz espera que sua experiência possa servir de lição para outras pessoas, especialmente mulheres, para que ouçam seus instintos.



