Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal Paolla Oliveira é dona de sítio milionário na Região Serrana do Rio de Janeiro.

Paolla Oliveira, de 44 anos, é uma das atrizes mais famosas da teledramaturgia brasileira. Apesar da fama e do glamour proporcionados pela profissão, ela opta por um estilo de vida discreto e reservado. Para fugir da rotina corrida dos grandes centros urbanos, a artista possui um refúgio particular, avaliado em R$ 2 milhões.

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O local eleito para os dias de descanso de Paolla é um sítio localizado na Região Serrana do Rio de Janeiro. A propriedade funciona como um reduto secreto, perfeito para que ela recarregue suas energias.

Como é o sítio de Paolla Oliveira?

A propriedade rural, avaliada em R$ 2 milhões, foi construída no estilo rústico, priorizando materiais naturais. Feita inteiramente em madeira e dividida em dois andares, a casa possui janelas de vidro enormes, que possibilitam uma melhor circulação do ar, bem como uma visão privilegiada da paisagem natural.

Na área externa, o sítio conta com comodidades que deixam o ambiente ainda mais aconchegante como, lareira, espaço para churrasco e uma piscina cercada pela natureza. A atriz costuma aproveitar esses ambientes ao lado de amigos, familiares e de seus pets. A varanda do sítio oferece uma vista ampla para a paisagem da serra.





Paolla Oliveira também possui mansão no Rio

Com uma fortuna avaliada em R$ 60 milhões, segundo o jornal O Globo, Paolla também é dona de uma mansão localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A propriedade de 1.700 m² é a cara da atriz, integrando um espaço luxuoso com a paisagem natural carioca. O imóvel possui a sala de estar, cozinha e área gourmet conectados, o que estimula a conversação entre os convidados da atriz devido a remoção de barreiras físicas.

Reprodução/Instagram Mansão de Paolla Oliveira no Rio de Janeiro.





A integração com a natureza também é um ponto forte da edificação. A fachada inteiramente envidraçada da casa prioriza a vista para a vegetação nativa, proporcionando um visual de tirar o fôlego. Além disso, os painéis de vidro combinados com brises, favorecem a entrada abundante de luz e ventilação natural no ambiente.







A mansão ainda conta com um jardim imenso, cheio de verde. Paolla explicou que faz questão de cuidar das plantas, já que elas vão além do mero papel ornamental, trazendo um frescor indispensável para os dias quentes da capital carioca. Para manter a continuidade do projeto, a artista optou por materiais naturais e cores neutras, que reforçam a elegância discreta da propriedade.

Quando o quesito é decoração, a mansão remonta a trajetória da atriz. Na sala de estar, estantes abrigam prêmios, obras de arte e outros objetos carregados de significado. O balanço perfeito entre peças de design contemporâneo e itens afetivos, que proporcionam um clima de sofisticação e intimidade.

Na área social, Paolla seguiu elegendo peças confeccionadas em materiais naturais. A decoração é composta por tapetes de fibra natural, móveis em madeira e obras de arte de artistas brasileiros, que trazem equilíbrio para a imponência da edificação. A cozinha segue o mesmo conceito, equipada com mesas amplas, perfeitas para confraternizar.

O novo refúgio de Paolla Oliveira foi erguido no mesmo terreno da antiga casa dela, destruída em um incêndio causado por uma pane elétrica, ocorrido em março de 2021. Na ocasião, a tia e os cachorros da atriz estavam na casa, mas conseguiram sair do local sem ferimentos, com a ajuda de vizinhos.