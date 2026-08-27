Reprodução/Instagram Gabriel Vitor detona Luana Piovani

O cantor sertanejo Gabriel Vitor, 29 anos, usou sua conta pessoal do Instagram para sair em defesa da famosa "Boiadeira", ou seja, Ana Castela, 22 anos. Irritado, o músico fez questão de tecer críticas contra Luana Piovani, 49 anos, após a polêmica envolvendo a atriz e a compositora sul-mato-grossense.

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Sem pensar duas vezes, o artista, conhecido pelo grupo Us Agroboy, gravou um vídeo ironizando a postura de Luana Piovani e rebateu o tom de comemoração da atriz. "Agora pronto, a Ana Castela vai entrar em depressão porque a filha da Luana Piovani não foi no show dela", debochou o sertanejo.

Logo em seguida, o músico ainda subiu o tom das ofensas direcionadas à apresentadora e destacou que "já não dá mais pra aguentar ela". Por fim, Gabriel Vitor ainda classificou a atriz como "véia chata".





Como é de se imaginar, o momento chamou a atenção dos internautas, que comentaram sobre o assunto. Enquanto alguns concordaram com a postura do sertanejo, outros foram por um outro caminho."Atraz de seguidor, né amigo", escreveu uma. "99% da população tem a cabeça ruída, senso comum… por isso Ana Castela tem público", declarou outra.





Polêmica entre Ana Castela e Piovani

Na última segunda-feira (24), a loira usou suas redes sociais para comentar o encontro entre a cantora sertaneja Ana Castela e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), 30, durante a tradicional Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo.

O registro do encontro entre a cantora e o parlamentar viralizou rapidamente e dividiu opiniões nas redes sociais. Sem pensar duas vezes, Luana Piovani compartilhou um vídeo nos Stories sobre a foto e aproveitou o espaço para ironizar a postura da jovem cantora.

Reprodução/Instagram Luana Piovani fala sobre Ana Castela e Nikolas Ferreira





“Ainda bem que minha filha não foi ao show dessa zinha”, escreveu a atriz na legenda da publicação. Embora a reação de Luana tenha dado o que falar, ela não foi a única a demonstrar descontentamento com a atitude da cantora.

Insatisfeita, Pabllo Vittar, 32 anos, deixou de seguir a sertaneja no Instagram após a publicação do registro. Na imagem compartilhada pelo próprio deputado federal, ele e Ana Castela aparecem lado a lado, sorrindo para a câmera e fazendo o número 22 com as mãos.



