Reprodução/TV Globo Morre Thalita Tavares, ex-apresentadora do Globo Esporte TO

A jornalista Thalita Tavares Caturelli Passoni, ex-apresentadora da TV Globo no Tocantins, morreu na madrugada da última quarta-feira (26). A profissional tinha 46 anos e residia em Santa Catarina com a família.

De acordo com a TV Anhanguera, ela lutava contra um câncer e deixou um filho de 10 anos. Thalita era natural de Ribeirão Preto, São Paulo, e construiu uma trajetória no Tocantins, onde se destacou na cobertura esportiva como apresentadora do Globo Esporte Tocantins.

Thalita chegou a Palmas em abril de 2007. No início de sua carreira, trabalhou na cobertura de campeonatos e apresentou programas, além de atuar como comentarista esportiva na rádio CBN Tocantins.

Durante a carreira, a jornalista tinha como objetivo defender o esporte como incentivo para que as pessoas mudassem de vida. Sua atuação fez com que se destacasse na área esportiva em todo o estado.





Luta pelo autismo

Além do trabalho na imprensa, Thalita também fez parte de um projeto ligado à família. Ela foi uma das criadoras do Espaço Junior – Centro Especializado em Autismo, criado em homenagem ao filho.

Consternada, a instituição publicou uma nota de pesar nas redes sociais e destacou a forma como ela enfrentou o câncer durante o último ano.

“Quem conviveu com ela sabe da força que ela era. Uma mulher de energia rara, que não passava despercebida em lugar nenhum e que foi exemplo nos mais diferentes sentidos. No último ano, encarou um câncer do mesmo jeito que encarava tudo na vida: com bom humor e com uma leveza que impressionava todo mundo em volta”, dizia a nota.