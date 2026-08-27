Reprodução/TV Brasil Caio Blat fala sobre os filhos

Caio Blat participou do Sem Censura na última quarta-feira (26) e afirmou que está enfrentando algumas dificuldades com os filhos, Bento, de 16 anos, e Antônio, de 23 anos. O famoso afirmou que está bastante preocupado com o uso demasiado de telas e falou até sobre alguns perrengues.

“A primeira vez que ele pegou uma revista na mão, ele devia ter um ano e meio. Aí puxou a revista e começou a tentar ampliar a figura e ficou supernervoso porque aquela figura não estava interagindo com ele. Ele não tinha visto uma figura, o papel impresso, porque eram tantos joguinhos e várias historinhas”, disse.

Então, o famoso afirmou que, ao observar o comportamento do filho mais novo, notou o “alerta”. De acordo com o ator, os adolescentes estão deixando de ter uma vida mais tranquila para viver só no digital.





"Às vezes mando mensagem de voz para o Bento, aí, depois de um tempo, eu falo: 'Filho, você não vai me responder?'." Ele fala: 'Pai, mensagem de um minuto?' Você acha que eu vou ouvir um minuto?'", pontuou Blat.

Caio Blat afirma que filhos têm dificuldades com a leitura

O famoso afirmou no Sem Censura que os dois filhos têm fortes dificuldades com a leitura. "Eu os vi com dificuldade para ler. Tanto o meu filho mais velho, o Antônio, quanto depois, o Bento, não estavam conseguindo embarcar na leitura", disse.

Reprodução/TV Brasil Caio Blat no Sem Censura

"E olha que desde pequenininho, lia com eles, lia para dormir, lia histórias, criando o hábito mesmo. E a gente lê; eu leio bastante. E eu vi que eles não estavam desenvolvendo o hábito da leitura", pontuou o artista.

Caio ainda afirmou que se preocupa bastante com o avanço da Inteligência Artificial, principalmente nas escolas: "Você põe lá, a Inteligência Artificial na pesquisa e já responde na hora. Você não precisa pesquisar, nem associar ideias ou construir conhecimento", pontuou.

Trajetória de Caio Blat

É um ator e diretor brasileiro. Iniciou sua carreira na TV Globo, no seriado Retrato de Mulher. Depois, foi para o SBT, onde integrou o remake de Éramos Seis e, posteriormente, As Pupilas do Senhor Reitor.

Reprodução/TV Brasil Caio Blat participou do Sem Censura

Migrou para a Globo e fez diversos trabalhos de sucesso, como Da Cor do Pecado, Coração de Estudante, Sinhá Moça e Mar do Sertão, entre outros.