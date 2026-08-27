Reprodução/SBT Celso Portiolli comanda o Passa ou Repassa

O Passa ou Repassa é um dos quadros mais tradicionais da televisão brasileira. A atração, hoje comandada por Celso Portiolli, já passou por inúmeras fases no SBT, sendo apresentada por diversos comunicadores, como Silvio Santos (1930-2024), Gugu Liberato (1959-2019) e Angélica.

Na atração, dois grupos participam de um quiz com perguntas e respostas sobre conhecimentos gerais. Primeiro, o quadro começa com uma prova para ver qual equipe vai começar os trabalhos primeiro. Caso os participantes não saibam a resposta, eles podem repassar para o time rival. Caso ninguém consiga, a equipe terá que pagar participando de provas malucas, além de um desconto de pontos no placar.

Há também o “Torta na Cara”, em que um participante de cada equipe representante precisa ser rápido para apertar um botão. Quem consegue primeiro e acerta o questionamento tem o direito de dar uma tortada de merengue no rival.

Passa ou Repassa com Silvio Santos

Reprodução/SBT Silvio Santos também comandou o Passa ou Repassa









A atração estreou em 1987 no SBT, como um quadro do Programa Silvio Santos. Na época, duas duplas de crianças, que representavam suas respectivas escolas, competiam sob o comando de Silvio Santos. No final, os participantes ganhavam brinquedos, jogos, rádios, videogames, entre outros.



Passa ou Repassa com Gugu Liberato

Em 1988, o programa passou a ser comandado por Gugu Liberato, dentro do Programa Silvio Santos. Mas foi em 1991 que a atração virou aclamação nacional ao ganhar o "Torta na Cara".

Reprodução/SBT Gugu no Passa ou Repassa

A partir da temporada de 1992, passou a contar com famosos.

Angélica no comando

Com o sucesso de Angélica no “Casa da Angélica”, o SBT decidiu tornar o quadro independente e repassá-lo para a loira. Então, ele passou a ser exibido de segunda a sexta-feira pela apresentadora, com estudantes do ensino médio e do ensino superior.

Reprodução/SBT Angélica no Passa ou Repassa

Com a ida de Angélica para a TV Globo, em 1996, o quadro foi transferido para Celso Portiolli, e foi ali que ele iniciou sua carreira como apresentador. Ficou no ar até janeiro de 1998.

Celso Portiolli

Reprodução/SBT Celso Portiolli no Passa ou Repassa





O Passa ou Repassa com Celso teve outras fases. Retornou em 1999, desta vez com artistas. No mesmo ano, passou a ser disputado por estudantes do ensino fundamental e, na ocasião, os pontos eram convertidos em dinheiro.

A atração deixou de ser exibida em 2000, retornando somente em 2004, com reprises da temporada dos anos 2000.

Em 2013, voltou ao ar, desta vez como um quadro do Domingo Legal e sob a apresentação de Celso Portiolli. O formato, no entanto, sofreu uma alteração e passou a ser exibido “ao vivo” e com celebridades. Saiu do ar em 2016.

Reprodução/SBT Celso Portiolli no Passa ou Repassa





Em sua sexta fase, a atração retornou e manteve sua parceria com famosos. A reestreia contou com a participação da apresentadora Eliana, que chegou a levar uma tortada na cara, o que rendeu altos índices de audiência.

Atualmente, novamente com Celso Portiolli, o programa rende picos de liderança ao SBT, superando a TV Globo no Ibope.