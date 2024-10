Tiago Ghidotti Caio Blat conta sua versão sobre o beijo entre sua esposa e o filho de Cássia Eller

É o fim! Os atores Caio Blat e Luisa Arraes anunciaram o fim do relacionamento após sete anos casados . Os artistas viviam em uma relação aberta, com cada um tendo o seu próprio apartamento.



A informação foi dada pela assessoria de imprensa do ex-casal à Revista Quem nesta terça-feira (22). O iG Gente entrou em contato e aguarda uma resposta dos artistas. Até o momento, eles não se pronunciaram diretamente sobre o término.

O casal vivia uma relação aberta, com Luisa tendo sido flagrada aos beijos com o cantor Chico Chico, filho de Cássia Eller (1962-2001), em fevereiro deste ano. A artista encontrou ele em um evento no Circo Voador, no Rio de Janeiro, e aparentava estar em clima de romance.

Em setembro deste ano, em entrevista ao O Globo , Luisa explicou a liberdade que possuia com o marido em seu casamento: "É uma batalha muito grande que eu tenho para não cair nos moldes tradicionais de relacionamento nem de casamento. Eu tenho horror ao casamento."

Ela continua: "Eu não sei nem como estou há seis anos com o Caio, ele realmente me convenceu dessa parada, porque eu sempre achei muito complicado, especialmente para as mulheres que já são tão acostumadas a reprimirem seus desejos. Quero muito batalhar para quando eu tiver uma família que ela seja não tradicional".

Em entrevista ao O Globo em 2022, Caio confirmou a percepção da então esposa e afirmou que era comum que ambos ficassem com outras pessoas: "Tem fase que estamos mais agarrados. Em outras, mais interessados em sair e ver pessoas, nos perguntando 'qual vai ser?'. A gente ajusta o tempo todo de acordo com o momento, encontrando onde cada um tem sua liberdade e seu desejo".

Ele finaliza: "Temos DR todo dia. A gente busca o lugar de cada um, não se fundir num relacionamento. Decidimos ser vizinhos, tenho o meu filho, um relacionamento incrível com a Maria [Ribeiro, ex-mulher]. A masculinidade frágil está saindo de moda, está cafona".



