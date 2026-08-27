Reprodução/TV Globo Pietro Oliveira passa por situação inusitada ao vivo

O repórter Pietro Oliveira foi surpreendido por uma lhama durante uma entrada ao vivo na RBS, afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul. O profissional, enquanto apresentava a previsão do tempo, passou por um momento inusitado.

Pietro dava todas as informações sobre o tempo, quando foi surpreendido com o animal quase beijando o seu rosto. No momento em que passava as informações, outra lhama chegou ao local e ficou em frente às câmeras, causando risada no apresentador.

A RBS TV, afiliada da TV Globo, chegou a fazer uma brincadeira com o momento em suas redes sociais: "Te desafio a adivinhar em qual programa isso aconteceu", iniciou. Então, o jornalista completou a charada: "Começa com JORNAL e termina com ALMOÇO", fazendo referência à atração da emissora.

Nas redes sociais, o público comentou sobre a situação engraçada que o jornalista acabou passando.

"JA [Jornal do Almoço] é impossível não olhar. Cada dia melhor. Parabéns, Pietro, adorei", iniciou um. "Foi muito engraçado, elas queriam falar também", disse uma segunda. "Amei o beijinho delas no final para encerrar o quadro, muito fofas", pontuou uma terceira.

O Pietro Oliveira levando uma cabeçada da lhama 🗣️ #JornaldoAlmoço pic.twitter.com/oUWH0AQwH3 — Paulo 📺 (@midiaspaulo) August 26, 2026





Quem é Pietro Oliveira

Reprodução/Instagram/@opietroliveira Jornalista Pietro Oliveira

Pietro é formado pela ESPM e pós-graduado em Ciências Humanas. Possui experiência em reportagem e produção jornalística, além de roteiro. O profissional já ganhou o 1.º lugar e menção honrosa no 37.º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo.

Em sua plataforma no LinkedIn, o jornalista se define como criativo, comunicador e detalhista. Atualmente, o profissional é videorrepórter na RBS TV, afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul.

Recentemente, o profissional falou sobre seu amor ao jornalismo: "Todos os dias, essa profissão desafia o meu melhor. Me tira da zona de conforto, me coloca em dúvida e em conflito. É aí que nasce a inquietação. Aquela pulga atrás da orelha que todo jornalista tem", disse.

"Aquela vontade de informar, questionar, explorar, conectar, revelar, aprender, solucionar. Nosso trabalho é nas ruas, no olho no olho, na conversa sincera, na escuta atenta e no coração aberto. A profissão que escolhi me transforma a cada dia. Me mostra que o mundo é gigante, e que cada realidade importa. Nós estamos aqui para isso", reforçou.

Sobre a RBS TV

A RBS é uma rede de televisão com sede em Porto Alegre (RS). Pertence ao Grupo RBS, que possui 12 afiliadas à TV Globo, cobrindo todo o estado.

A empresa chegou a atuar em Santa Catarina, onde manteve seis emissoras de TV, posteriormente vendidas para o Grupo NC. Essas emissoras foram transformadas na atual NSC TV.



