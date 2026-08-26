Reprodução/Instagram/@soyaraalmeida Soyara Almeida é a nova contratada da Record

A apresentadora Soyara Almeida participou de uma coletiva para falar de sua ida para a Record Belém e contou que se emocionou bastante ao chegar à capital paraense. A jornalista fez sucesso em todo o país por sua irreverência à frente das câmeras.

Ela trabalhava anteriormente em sua cidade natal, Caxias, no Maranhão, na afiliada da RedeTV!, a TV Guará. A profissional ressaltou que uma mudança dessa magnitude não é fácil e chorou ao se deparar com o tamanho de Belém.

"Não é fácil a gente sair do interior, onde está tudo pertinho, tudo se resolve ali, e vir para uma capital. Ontem eu tive uma crise de choro. Fui visitar um local para morar e era longe; foi quase uma viagem. De moto Uber, eu levei 50 minutos. Voltei de lá e tive uma crise, aí eu falei: 'Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? É tudo muito longe'", disse.





Outra situação que viralizou foi durante uma gravação em que Soyara tentava alertar um garoto de que estava gravando: “Menino, olha esse negócio aqui. Não vai peitar em mim, não”, disse, apontando para os equipamentos de gravação.

Mesmo com o aviso, o garoto atravessou novamente na frente da câmera, o que levou a jornalista a reagir com irritação. “Menino diabo”, soltou, olhando diretamente para a criança. A frase rendeu milhares de compartilhamentos nas plataformas digitais.

Estrela das redes

Ainda residindo em Caxias, Maranhão, Soyara fez sucesso nas redes sociais pela forma descontraída que agia na televisão. Um dos momentos mais icônicos da apresentadora foi quando ela apareceu em uma reportagem externa; no entanto, ela mesma conduzia a atração.

Ela, então, brincou ao vivo e agradeceu a si mesma: "Muito obrigada, Soyara Almeida, pelas informações", e soltou a gargalhada. O que acabou repercutindo muito e viralizando na internet.

A contratação da jornalista aconteceu no último 10 de agosto: "Em breve, a profissional estará na programação, participando de projetos e conteúdos que reforçam o compromisso com a informação de qualidade, a prestação de serviço e a proximidade com os paraenses", pontuou a emissora.