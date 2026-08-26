Instagram Silvia Vinhas



Ex-mulher de Luciano do Valle, a jornalista Silvia Vinhas revelou que ficou traumatizada com a TV Band.

Durante muitos anos, ela mostrou o melhor de si ao realizar trabalhos importantes e participou de quatro ou cinco Copas do Mundo.

Isso aconteceu até a morte de seu ex-marido, Luciano do Valle, em maio de 2014.

Assim que terminou a Copa do Mundo daquele ano, sem a presença do ex-marido, Silvia foi chamada pela direção da emissora e demitida.

Ela ainda tentou falar com o presidente da emissora, Johnny Saad, mas ele disse a ela que não mandava na emissora e que tudo estava sob a responsabilidade de seus executivos.

Aliás, isso é o que Johnny sempre fala.

Uma vez, inclusive, aconteceu o caso de outra jornalista, Carol Nogueira, que recebeu um convite para trabalhar na CNN e foi falar com Johnny.





Estranhamente, ele sequer a recebeu, deixando a jornalista esperando até as 23 horas, quando ela decidiu aceitar a proposta da CNN e foi embora.

Não é estranho o fato de a TV Band estar em quarto lugar no Ibope desde que Johnny assumiu a presidência, há 26 anos?

Silvia, que tinha excelentes diálogos com Johnny, saiu de lá muito magoada e diz que, quando vai ao Morumbi, evita passar em frente à TV Band.

Uma coisa muito parecida aconteceu com Luciana Gimenez, que foi demitida da RedeTV! depois que seu ex-marido, Marcelo de Carvalho, deixou a sociedade da emissora.

Assim é, se lhe parece.