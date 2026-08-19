Reprodução/ Instagram @bianca Bianca Andrade revela que teve pielonefrite e faz alerta sobre infecção urinária.

Segundo a empresária, tudo começou com uma infecção urinária atípica, que não apresentava os sintomas mais conhecidos da doença. Bianca explicou que a infecção começou na bexiga e evoluiu para os rins e que a ausência de sintomas contribuiu para o agravamento de seu quadro clínico.

O que eu tive se chama pielonefrite. O que é isso? Eu tive uma infecção urinária. Essa infecção urinária não teve muitos sintomas, foi pro rim. Quando foi pro rim, eu senti uma dor no rim, tipo, os sintomas são muito baixos, por isso que é muito perigoso Bianca Andrade





A influenciadora relatou que passou a sentir dor nas costas, mas que tratou o incômodo com medicações e não sentiu a necessidade de procurar atendimento médico imediato. Dias depois, ela passou a ter febre, sintoma determinante para que ela fosse ao hospital.

"E a minha sorte, entre aspas, foi que eu tive febre. Porque tem mulheres que não chegam a ter febre. [...] Se eu não tivesse tido febre, eu não teria ido para o hospital", afirmou.

Na sequência, Bianca alertou os seguidores para o risco de a bactéria atingir a corrente sanguínea. Uma infecção que chega ao sangue pode desencadear sepse, uma resposta inflamatória grave do organismo a uma infecção, que pode comprometer o funcionamento dos órgãos e levar à morte.

"Qual que é o perigo disso? Por que que eu brinquei, né, que eu quase virei foto em preto e branco... Porque é muito grave. Essa bactéria que veio da minha infecção urinária e foi pro rim, ela pode ir pra corrente sanguínea. Se ela for pra corrente sanguínea, é infecção generalizada", pontuou.

"Eu não sabia nem a gravidade de uma infecção generalizada, né? [...] A bactéria, ela pode ir para o corpo inteiro. Pode ir para o seu cérebro, para todos os seus órgãos, para tudo. E pode levar à morte, então, assim, é muito grave, gente" Bianca Andrade







A empresária ainda ressaltou que acredita que ter procurado atendimento médico a tempo foi um fator determinante para controlar a infecção. "Graças a Deus, eu cheguei a tempo no hospital. Foi uma bactéria danadona, mas a gente conseguiu arrasar com essa bactéria, ela foi embora", disse.

Bianca Andrade revelou a internação neste sábado (15). Na ocasião, ela não informou qual era o seu diagnóstico. No dia seguinte, aproveitou para explicar aos fãs que permaneceria afastada dos compromissos profissionais durante o tratamento, inclusive da apresentação dos participantes da "Dança dos Famosos", mas que seguiria participando do reality global.





Bianca Andrade cita exemplo de Carolina Dieckmann

Em seu relato, Bianca Andrade relembrou a internação de Carolina Dieckmann, ocorrida em junho deste ano. Na ocasião, a atriz também foi diagnosticada com pielonefrite originada por uma infecção urinária.

"Eu estava até conversando com a Juliette, que ela falou que outras mulheres tiveram. A Carolina Dieckmmann, inclusive, depois eu vi um vídeo dela falando sobre isso, alertando outras mulheres sobre isso", contou.

Reprodução/Instagram Carolina Dieckmann revela diagnóstico pielonefrite.

Na época, Carolina Dieckmann publicou um vídeo nas redes sociais, alertando seus fãs sobre a gravidade da pielonefrite."Qual é o grande risco que eu corri? Que isso virasse uma septicemia. Porque quanto mais você demora para entrar com antibiótico certo, mais fácil aquela bactéria vai tomando conta do seu corpo e você tem uma septicemia, que é uma infecção generalizada e pode matar a pessoa", afirmou.