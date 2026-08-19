Reprodução/Internet Phyllida Law

Aos 94 anos, morreu Phyllida Law, a famosa atriz britânica de TV e cinema, que construiu uma carreira extensa, incluindo filmes como Para o Resto de Nossas Vidas e Emma, ao lado das filhas, as também atrizes Emma e Sophie Thompson. Conhecida e prestigiada por ser artista há oito décadas, a intérprete teve sua partida confirmada nesta terça-feira (18).

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De acordo com a nota divulgada apenas nesta semana por sua agente, Jacky Leggo, a atriz morreu no dia 27 de julho, em "paz absoluta, em casa, cercada por toda a sua família", disse ela, sem especificar a causa da morte.

"Faleceu de forma extremamente tranquila em casa, cercada por toda a sua família", afirmou Leggo em comunicado. "Trabalhamos juntas por mais de cinquenta anos e ela era uma pessoa linda por dentro e por fora", completou.





Nascida em Glasgow, na Escócia, em 1932, Phyllida Law estudou na renomada escola de teatro Bristol Old Vic, optando primeiro pela cenografia e depois enveredando pela atuação. Em meio aos estudos e às produções de teatro nos anos 1950, conheceu o ator Eric Thompson, pai das duas filhas, com quem foi casada de 1957 a 1982.

A famosa começou sua carreira no teatro e, posteriormente, conquistou espaço na televisão e no cinema. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão Para o Resto de Nossas Vidas, Muito Barulho por Nada, Emma e Momento de Afeto, produções nas quais contracenou com a filha Emma Thompson. Em 2020, ela fez seu último papel no cinema ao aparecer no romance Then Came You.

Reprodução/Internet Phyllida Law ao lado de sua filha Emma





Antes, nas décadas de 1950 e 1960, a artista trabalhou simultaneamente na TV, com papéis em séries como Dr. Finlay's Casebook, Dixon of Dock Green e The Troubleshooters, tanto na televisão como no teatro. Graças ao seu talento, Phyllida contracenou com nomes como Alec Guinness na montagem de A Voyage Round My Father, peça de John Mortimer montada em 1971, e esteve em Habeas Corpus, de Alan Bennett, em 1973.

Além disso, ao longo da carreira, a atriz ainda participou de algumas séries como Doc Martin, Foyle's War, Agatha Christie's Poirot e Kingdom. Amada no teatro, a atriz integrou produções do National Theatre e esteve em A Voyage Round My Father e La Cage aux Folles.

Família de atores

Phyllida teve Emma, que atualmente está com 67 anos, e Sophie, de 64, com o ator Eric Thompson. Os dois se casaram em 1957 e permaneceram juntos até a morte dele, em 1982, aos 53 anos.

Reprodução/Internet Phyllida Law, Emma e Sophie Thompson





Ao falar sobre a perda do pai, Emma revelou que ela, a irmã e a mãe se tornaram ainda mais próximas. Em 1997, a atriz contou que o período após a partida de Eric fortaleceu profundamente o vínculo entre elas.

Agora acho que se meu pai ainda estivesse vivo, seria muito diferente. Quer dizer, conhecemos muito melhor a mamãe porque passamos muito tempo juntas, começamos a viajar e a ir de férias juntas, e todas moramos na mesma rua, a três casas de distância uma da outra Emma Thompson, atriz e filha de Phyllida Law.





"Somos muito mais unidas por causa desse acontecimento em nossas vidas, além disso, somos três atrizes que sempre tivemos que nos sustentar sozinhas, nunca tivemos o apoio de ninguém", completou.



