Reprodução/Instagram/@pauleteh/@rodrigobez_ Pauleteh Medina revela rompimento da amizade com Ana Paula Renault.

Ao que tudo indica, Ana Paula Renault perdeu mais uma amizade após vencer o "BBB 26". Desta vez, a influenciadora Pauleteh Medina revelou ter rompido os laços com a jornalista após ela não se posicionar sobre os ataques racistas contra sua ex-amiga, Milena Moreira.

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Por meio de seu perfil oficial no X (antigo Twitter), Pauleteh revelou: "Sim, não existe mais nenhum vínculo entre nós e não é de hoje". Na sequência, a influenciadora acusou: "Não fecho com Racista. E nem com quem é conivente e omissa. Se 10 racistas estão sentados numa mesa e você não se levanta, você é a 11°".

"Imaginei que, quando ela saísse, daria um puta esporro, inclusive no empresário. Mas, no final das contas, ela é igual. E não foi o racismo que incomodou, foi quem não se calou diante das perseguições da torcidinha nojenta dela", completou Pauleteh.

Mais tarde, a influenciadora retornou à rede social e justificou: "E, pra quem não entendeu como essa treta toda começou, sendo que eu fui uma das que mais defendeu a dita cuja, eles admitindo ou não: tudo começou quando eu passei a denunciar os casos de racismo que a Milena estava sofrendo. Inicialmente, inclusive, as minhas denúncias nem eram direcionadas à torcida, mas de forma geral, principalmente às páginas que estavam reproduzindo esses ataques".

"Depois disso, a mira se virou contra mim e deu no que deu. A partir daí, os bastidores viraram um verdadeiro caos. Nada foi de uma hora pra outra", completou a criadora de conteúdo.

"Por não compactuar com as atitudes racistas de parte da torcida e do empresário (não digo nem da equipe, porque eles também foram assediados). Eles chegam ao ponto de ameaçar fazer denúncias à polícia de imigração de Donald Trump, fora os ataques a família. Mas a gente tem que ouvir isso e ficar calada para não prejudicar a imagem da princesa", concluiu Pauleteh.

Apesar da polêmica, Ana Paula Renault não se pronunciou a respeito das acusações nem sobre o rompimento da amizade com Pauleteh. O iG entrou em contato com a equipe da ex-BBB para solicitar um posicionamento sobre o assunto, mas não obteve resposta até o momento. O espaço segue aberto.





Milena revela fim da amizade com Ana Paula Renault e Juliano Floss

Milena Moreira, vice-campeã do "BBB 26", revelou que sua amizade com Ana Paula Renault e Juliano Floss chegou ao fim. Segundo ela, a vida mudou desde o encerramento do reality global, e a rotina intensa de trabalho acabou contribuindo para o afastamento do trio finalista da edição, que ficou conhecido como "Eternos".

"O Juliano agora vai fazer novela, não sei se ele continua em São Paulo. Temos rotinas diferentes", disse em entrevista ao jornal O Globo.







"A questão da Ana Paula é que o (grupo) Eternos não era tão eterno assim. É a primeira vez que eu vou falar sobre isso e espero que seja a última. A nossa relação de amizade se encerrou de forma natural devido a agendas intensas e à falta de presença", completou Milena.

"Isso acabou criando um abismo que não é fácil de reverter. E não foi uma decisão que partiu de mim" Milena Moreira

A ex-BBB explicou que tinha expectativas ao deixar o confinamento, mas afirmou que ela e Ana Paula seguiram caminhos diferentes: "Quando eu saí da casa, esperava muitas coisas aqui fora. Mas está tudo certo, cada uma seguiu para o seu lado e foi isso que rolou".

Por fim, Milena ressaltou que não houve briga: "As pessoas vão querer colocar muitas palavras na minha boca, mas não houve briga. Foi algo que foi acontecendo com o decorrer da vida. Nós duas viemos de realidades diferentes e ciclos de amizade diferentes. Ela está em um patamar de carreira e eu estou em outro, estou iniciando. Infelizmente são coisas que acontecem na vida e está tudo bem. Resta o carinho e o respeito. E quem sabe no futuro?", concluiu.