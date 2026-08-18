Reprodução/Instagram/@anygabrielly/@julianofloss Any Gabrielly é apontada como suposto pivô do término de Juliano Floss e Marina Sena.

O término do namoro entre Juliano Floss e Marina Sena, anunciado nesta segunda-feira (17), segue rendendo polêmicas nas redes sociais. Desta vez, rumores sobre uma possível traição do dançarino com a cantora Any Gabrielly, ex-integrante do grupo Now United, passaram a circular na internet.

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De acordo com os boatos, que passaram a ganhar força durante a madrugada desta terça-feira (18), Juliano teria se envolvido com Any durante as gravações de um filme. Em 2025, os dois atuaram no longa-metragem "As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você", que tem lançamento previsto para 29 de outubro.

Nas redes sociais, o rumor surpreendeu internautas e segue dando o que falar. Um usuário do X (antigo Twitter), chegou a especular que os boatos surgiram por causa de uma foto dos bastidores da produção, em que eles surgem abraçados.









Houve também quem duvidasse da informação, enquanto outros fãs de Any Gabrielly demonstraram desapontamento com a possibilidade de a traição ter, de fato, acontecido.

COMO ASSIM O JULIANO TRAIU A MARINA COM A ANY GABRIELLY QUE ROLÊ pic.twitter.com/GbDLmWMHJm — 𝑙𝑜𝑟𝑖 𝑑𝑜 𝑗𝑢𝑑𝑒ᶜʳᶠ ᵃⁿᵈ ʳᵐᶜᶠ (@lorranyjvwb) August 18, 2026





Espero que essa fofoca da Any Gabrielly com o Juliano Floss seja uma grande mentira. Me nego a aceitar que homens assim sejam o tipo dela. pic.twitter.com/EN6E3cgSrU — ISADORA BOMBINHA 💣 (@isadorabombinha) August 18, 2026





Apesar do burburinho que o assunto está gerando na web, nenhuma das partes se pronunciou até a publicação desta reportagem. O iG entrou em contato com as equipes de Marina Sena, de Juliano Floss, e de Any Gabrielly, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestações futuras.







Fim do relacionamento de Juliano Floss e Marina Sena

O fim do namoro foi anunciado por Juliano Floss na noite desta segunda-feira (17), por meio dos Stories do Instagram. "Aos que sempre torceram, ao carinho por nossa história, em respeito a tudo que vivemos juntos, comunico aqui o fim do meu relacionamento com Marina", dizia a nota publicada pelo ex-BBB.

Apesar do anúncio, Marina Sena não se pronunciou sobre o assunto até o momento.

Talaricagem?

Esta não foi a primeira polêmica envolvento o ex-casal. Juliano Floss e Marina Sena assumiram o namoro em 2024, alguns meses após o dançarino colocar um ponto final em seu relacionamento com Vivi Wanderley.

A relação do ex-BBB com a cantora continuou durante a passagem dele pelo reality show global, época em que ele foi exposto por Vivi.





Na ocasião, a influenciadora afirmou que enfrentou problemas psicológicos após ter vivido um relacionamento abusivo com Juliano Floss.

Em seu desabafo, Vivi ainda citou uma pessoa próxima que, segundo ela, teria engatado um namoro com o influenciador logo após o término deles. Internautas logo associaram a história à Marina Sena, que é ex-amiga da criadora de conteúdo e costumava conviver com Vivi e Juliano.

A influenciadora contou que costumava revelar detalhes dos problemas de seu relacionamento para essa suposta amiga, e quando ficou sabendo que ela estava se envolvendo com o influenciador, chegou a ser hospitalizada.

"Pouco tempo depois começaram os rumores de que eles estavam juntos, e quando chegou até mim eu desmoronei. Meu corpo não aguentou. Tive um surto. Fiquei internada. Fiquei inconsciente por três dias" Vivi Wanderley





Vivi contou que, após ficar sabendo do namoro de Juliano com sua amiga, chegou a ser diagnosticada com estresse pós-traumático. "Eu nunca mais fui a mesma Virgínia", afirmou. Apesar das especulações, Vivi nunca chegou a confirmar a identidade da amiga em questão.