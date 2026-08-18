Reprodução/Globo - 27.01.2023 Aos 93 anos, Ary Fontoura revela como a idade pesa na carreira.

Ary Fontoura é um dos maiores nomes da teledramaturgia nacional e, aos 93 anos, segue atuando e mantendo uma rotina profissional no cinema. Neste ano, o artista fez parte do elenco do longa-metragem "Velhos Bandidos", ao lado de Fernanda Montenegro, Tony Tornado, Reginaldo Faria, Bruna Marquezine e Vladimir Brichta.

Em meio às gravações, Ary reconheceu que a idade impõe algumas limitações físicas, mas destacou que isso não o impede de desempenhar bem o seu trabalho.

"Evidentemente, a idade, às vezes, pesa. É um cansaçozinho, mas a gente se recupera e volta a fazer. Enquanto a vida é esperança, vamos seguindo. Vamos fazendo o que é possível. Foi um trabalho maravilhoso, difícil, mas de um filme que nós fizemos para o mundo", contou em entrevista à Veja.





Longa-metragem premiado

As filmagens de "Velhos Bandidos" se estenderam por três meses. Sucesso reconhecido pela crítica, o filme recebeu uma indicação ao Prêmio Grande Otelo e venceu na categoria Melhor Longa-metragem de Comédia, em cerimônia realizada em 4 de agosto, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Para Ary Fontoura, o período prolongado de produção contribuiu para que todos os aspectos do longa fossem bem trabalhados, sem pressa. Segundo ele, isso contribuiu para o resultado final positivo: "Foi tudo tão elaborado, tivemos tanto tempo para realizar tudo, que não ficou faltando nada, nenhuma dúvida. Todas elas foram dissipadas, a gente se harmonizou com os outros personagens também, tivemos esse tempo. Foi um trabalho maravilhoso. Um trabalho que não tinha tempo para terminar. Em três meses fizemos a comédia. E foi agradável por isso, pela não pressa e pela possibilidade de realizar um trabalho melhor", disse o ator.

Apesar do sucesso da produção, Ary não planeja voltar ao papel. "Enquanto a gente está vivo, tem esperança. As coisas estão por aí, mas não é para mim", concluiu o artista, sem revelar detalhes sobre os próximos passos na carreira.

Ary Fontoura se despede de Laura Cardoso

Ary Fontoura usou as redes sociais nesta terça-feira (18) para publicar uma mensagem de despedida para a atriz Laura Cardoso, que morreu na noite de ontem (17). A pioneira da teledramaturgia brasileira faleceu aos 98 anos de idade, deixando um legado com mais de 60 novelas acumuladas em uma carreira repleta de sucessos.

Os atores, foram parceiros de longa data em diversas produções, além de grandes amigos na vida pessoal. Para se despedir da artista, Ary elegeu uma foto em que os dois aparecem sorridentes e escreveu: "É assim que quero lembrar de você, minha querida amiga Laura, companheira de tantas caminhadas. Essa luz, esse sorriso e esse brilho jamais serão esquecidos. Meu carinho a toda a família. Descanse em paz, minha querida. Te amaremos para sempre".

Reprodução/Instagram/@aryfontoura Ary Fontoura se despede de Laura Cardoso.

Ary Fontoura e Laura Cardoso atuaram juntos em produções globais como "Meu Bem Querer" (1998), "Chocolate com Pimenta" (2003), e "Gabriela" (2012).