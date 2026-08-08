Reprodução/Instagram/TV Globo Tia Milena fala sobre amizade com Ana Paula Renault

A influenciadora Tia Milena confirmou que a amizade com Ana Paula Renault acabou. A ex participante do BBB26 falou pela primeira vez no assunto e explicou que o afastamento aconteceu de forma natural, sem desentendimentos.

Em entrevista, Milena comentou que o grupo de amigos conhecido como "Eternos" não existe mais da mesma forma. Ela também revelou que a sua amizade com Ana Paula Renoult foi se enfraquecendo ao longo do tempo. Após o programa, com a rotina intensa das duas e a falta de convivência acabaram criando uma distância difícil para manter a relação. Informações foram dadas pela Coluna Play, do Jornal O Globo.

"A nossa relação de amizade se encerrou de forma natural devido a agendas intensas e à falta de presença. Isso acabou criando um abismo que não é fácil de reverter. E não foi uma decisão que partiu de mim", afirmou a participante.

A ex-BBB contou que, ao deixar o reality show, achou que teria uma convivência mais próxima com Ana Paula. Mas, no momento, as duas estão em momentos profissionais deferentes e isso contribuiu para o distanciamento.





Segundo Milena, apesar do fim da amizade, não houve briga entre as duas:

"Eu quero deixar claro que não houve briga, não houve nada do tipo. Foi ago que foi acontecendo com o decorrer da vida. Nós duas viemos de realidades diferentes e ciclos de amizades diferentes. Ela está em um patamar de carreira e eu estou em outro. Estou iniciando", explicou Milena.

A ex-sister afirmou ainda que guarda carinho e respeito por Ana Paula e não descartou uma reaproximação.

Histórico de amizade

As duas ficaram próximas durante a última edição do Big Brother Brasil 2026 e, após saírem do programa. Após saírem do programa, Ana Paula passou a incluir Tia Milena nos encontros do grupo apelidado de "Eternos", formado pelos aliados do reality show que mantiveram a amizade. No entanto, seguidores perceberam que as duas deixaram de aparecer juntas e começaram os rumores sobre o rompimento.

