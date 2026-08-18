Divulgação Felipe Alves

As redes sociais passaram a fazer parte da rotina de quem trabalha com arte.

Além de divulgar projetos, muitos atores utilizam essas plataformas para compartilhar exercícios, aulas, testes, leituras de roteiro e momentos da preparação artística.

Mas uma dúvida continua sendo frequente, principalmente entre quem está começando: mostrar esse processo ajuda na carreira ou pode prejudicar a imagem diante de diretores e produtores?

Para o diretor de TV, cinema e teatro Felipe Alves, não existe uma resposta única.

Tudo depende da forma como o conteúdo é produzido e da imagem profissional que o ator deseja construir.

"Hoje, as redes sociais funcionam como uma vitrine. Elas podem mostrar comprometimento, disciplina e dedicação ao estudo, mas também podem transmitir uma impressão diferente daquela que o profissional gostaria de passar. Por isso, é importante pensar antes de publicar."

Segundo Felipe, muitos diretores e produtores observam o perfil de um ator antes mesmo de um teste ou de uma produção. No entanto, isso não significa que qualquer publicação seja positiva.

"Mostrar que você estuda, faz workshops, participa de leituras ou está em constante aperfeiçoamento costuma ser bem visto. Demonstra que existe uma preocupação com a evolução artística. O cuidado está em transformar tudo em uma exposição excessiva."

Na visão do diretor, as redes sociais não substituem a formação nem a experiência adquirida nos palcos e nos sets de gravação.

"Existe uma diferença entre produzir conteúdo e construir uma carreira. As redes podem aproximar o público e abrir oportunidades, mas o trabalho do ator continua sendo desenvolvido nos ensaios, nos estudos, nos testes e nas produções."

Felipe também orienta que o artista tenha atenção ao compartilhar bastidores de trabalhos em andamento.

Publicar cenas de testes, revelar informações de projetos sem autorização ou divulgar conteúdos protegidos por contrato pode comprometer a relação de confiança com uma produção.

"O mercado valoriza profissionais que sabem respeitar os bastidores. Em muitos momentos, discrição também é sinônimo de profissionalismo."

Outro ponto observado pelo diretor é que muitos atores acabam transformando o perfil em uma sequência de autopromoção, deixando de mostrar quem realmente são como artistas.

"As pessoas querem acompanhar uma trajetória, não apenas uma vitrine de conquistas. Compartilhar o processo de aprendizado, os desafios e a dedicação aos estudos pode aproximar o público, desde que isso seja feito com autenticidade."

Para Felipe Alves, as redes sociais se tornaram uma ferramenta importante para a construção da imagem profissional, mas não devem ser encaradas como o fator decisivo para uma carreira.

"Talento, preparação, comprometimento e postura continuam sendo os pilares da profissão. As redes podem abrir portas, mas é o trabalho desenvolvido fora delas que faz um ator permanecer no mercado."

Na avaliação do diretor, antes de publicar qualquer conteúdo, vale fazer uma reflexão simples:

"Se um diretor de elenco, um produtor ou um diretor conhecer meu trabalho pelas redes sociais, essa publicação representa o profissional que eu desejo ser?" Quando existe esse cuidado, as plataformas deixam de ser apenas um espaço de exposição e passam a fortalecer a carreira.