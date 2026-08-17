Divulgação/Reprodução Globoplay Breno Ferreira fala sobre cena de nu frontal que chamou atenção na web





Breno Ferreira, de 28 anos, falou sobre a repercussão da cena de nudez que protagonizou em “Jogada de Risco”, série original do Globoplay. O momento de nu frontal chamou a atenção do público e ganhou destaque nas redes sociais, fazendo com que o ator passasse a ser abordado sobre a sequência também fora da internet.

Em conversa com o PLAY VIEWS, Breno contou que tem acompanhado a repercussão com tranquilidade e destacou que a exposição faz parte do trabalho de um ator. “Eu fico feliz porque a gente é ator, a gente trabalha com o nosso corpo. A gente entrega nossa voz, nosso cabelo, nossa pele, tudo para criar uma pessoa”, afirmou.

O ator também ressaltou que a cena tem uma função dentro da narrativa. Na série, ele interpreta Geraldo, jogador do Atlântico que precisa esconder a própria homossexualidade por medo do preconceito presente no ambiente do futebol profissional. “É uma cena sobre homofobia, uma resposta à altura. Eu acho que isso é muito legal”, explicou.

Para Breno, a repercussão da sequência também ajudou o público a se aproximar da história. “As pessoas falam tanto da série porque chegaram nessa parte e conseguiram ver que a série tem um roteiro muito interessante também, que vai para lugares muito positivos, muito generosos”, avaliou.





A trama de “Jogada de Risco”

Disponível no Globoplay, “Jogada de Risco” mergulha nos bastidores do futebol profissional e mostra um universo marcado por negociações milionárias, disputas de poder, rivalidades e interesses que vão muito além dos gramados. A produção foi idealizada e estrelada por Cauã Reymond, que interpreta Maurício, um ex-jogador que decide se tornar empresário de atletas depois de ter a carreira interrompida.

Ao lado de Cris, vivida por Mariana Sena, Maurício administra uma agência e tenta fazer o negócio crescer enquanto enfrenta conflitos pessoais e profissionais. Entre os jogadores representados pela dupla estão Luan, personagem de Juan Paiva, Vítor, interpretado por Cauê Campos, e Geraldo, vivido por Breno.

A história de Geraldo é uma das tramas centrais da produção. O personagem também vive um relacionamento com Caio, interpretado por Gabriel Caon, enquanto tenta preservar sua carreira.

O elenco ainda reúne Leticia Colin, Marcelo Adnet, Marcos Frota, Ricardo Teodoro, Maria Bopp, Ramiro Martínez e outros nomes. Ao todo, “Jogada de Risco” tem oito episódios e aborda diferentes conflitos relacionados ao futebol, incluindo apostas esportivas, relações de poder, exposição pública e os dramas pessoais dos atletas.

Além da série, Breno Ferreira também está no elenco de “Quem Ama Cuida”, novela das nove da TV Globo. O ator também foi confirmado neste último domingo (16) como um dos participantes da nova temporada do "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck".



