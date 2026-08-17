MC Livinho, de 31 anos, falou sobre sua vida amorosa após ser anunciado como um dos participantes da nova temporada do “Dança dos Famosos”, do “Domingão com Huck”. Em conversa com o PLAY VIEWS nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, o cantor revelou que está tentando reatar o relacionamento com a influenciadora Byanca Gabarron, com quem se relacionou por cerca de dez anos.
Questionado pelo repórter Carllos Ferreira sobre o momento atual, Livinho confirmou que os dois estão tentando reconstruir a relação. “Estamos aí, né? Tentando resgatar o relacionamento mais uma vez. Estamos aí trabalhando bastante e agradecendo a Deus por todas as oportunidades que são dadas”, afirmou.
Diante da possibilidade de o programa aproximar os participantes e até formar novos casais, o cantor descartou viver um affair durante a competição. “Não, não, não. Como eu falei, estamos aí tentando resgatar o relacionamento e, com certeza, viemos aqui para mostrar o nosso melhor”, respondeu.
Desafio no “Dança dos Famosos”
Além da vida amorosa, Livinho comentou sobre os desafios que terá pela frente na competição. O cantor afirmou que não considera nenhum ritmo impossível, mas reconheceu que a pressão será maior por conta das avaliações a cada apresentação.
“Acredito que todos. É mais dificultoso porque está sendo julgado, está sendo analisado cada performance. Então estamos nessa linhagem, de acreditar que vai ser um obstáculo, mas nada que seja impossível”, declarou.
O artista também contou que pretende manter o foco na competição e na carreira musical durante o segundo semestre. Entre os trabalhos recentes está “Por Aí”, música que alcançou o Top 50 e aborda relacionamentos.
Livinho explicou que algumas frases da canção acabaram dialogando com experiências pessoais, embora a composição não represente totalmente sua história . “Foi uma música que parecia que eu fiz para mim algumas partes do trecho da música, não a música inteira”, explicou.
Segundo o cantor, suas músicas costumam conversar com diferentes momentos vividos pelo público, desde relacionamentos e superação até situações de curtição. Agora, porém, a prioridade é outra: “Eu estou mais agora focado realmente no dança, no meu trabalho, e mostrar o meu melhor aqui”, afirmou.