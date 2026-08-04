Fagner Vilela - iG/Divulgação Cauê Campos fala sobre nudez em Jogada de Risco: "Todas as cenas têm uma justificativa"

Cauê Campos vive um momento de transição na carreira. Enquanto comemora a repercussão de "Jogada de Risco", série do Globoplay em que interpreta o jogador de futebol Vitor, o ator já está totalmente dedicado ao novo desafio na TV Globo. Em entrevista ao iG nesta última segunda-feira (3), durante a festa de lançamento de "Por Você", próxima novela das sete, ele falou sobre a mudança entre os trabalhos, a expectativa para a trama e a naturalidade com que encara cenas de nudez.

O artista contou que costuma se despedir dos personagens assim que encerra as gravações, embora admita que ainda torça por uma continuação da série. "Jogada exigiu muito, porque era um sonho meu, era um sonho de muita gente. E tá dando certo. [...] É necessário se desprender pra se dedicar pro próximo", afirmou.

Agora, Cauê concentra suas atenções em Pedro, conhecido como Peixe, personagem que interpretará em "Por Você". Segundo ele, o novo trabalho representa um longo período de dedicação. "É o momento agora de chegar nesse novo personagem. [...] A gente vai ter uma duração aí até fevereiro, entregando esse personagem todos os dias", disse.

Clima nos bastidores de "Por Você"

Sobre o ambiente nos bastidores da novela, o ator destacou a convivência entre artistas experientes e estreantes. Depois de iniciar a carreira ainda criança, ele afirmou que agora vive um novo papel dentro do elenco.

"Eu tô podendo ser o cara que recepciona a galera. A gente tem uma galera que tá vivendo as suas primeiras novelas. É muito lindo você ver o olhar apaixonado que todo mundo tem", declarou.

Para ele, o clima da produção combina com a proposta da história: "Você tá numa novela que fala sobre amor. Com tanta gente, com tanto olhar e com tanto amor no coração, não tem como a gente não se amar e não fazer isso dar certo."

Pedro é rebelde, mas não vilão

Ao comentar Pedro, Cauê rejeitou a ideia de que o personagem seja um vilão. Segundo o ator, o jovem é impulsivo e costuma agir movido pelos sentimentos, o que pode gerar interpretações equivocadas do público.

"Ele é rebelde 100%. [...] Todas as ações dele têm um por trás. Por ele ser um cara muito sentimental, muitas vezes ele vai passar o coração à frente da cabeça. É necessário ter paciência com essa rebeldia dele", explicou.

Nudez sem tabu

No bate-papo, Cauê também falou sobre as cenas de nudez e sexo presentes em "Jogada de Risco". O ator revelou que já havia enfrentado esse tipo de situação em um filme anterior e afirmou enxergar esse tipo de sequência como parte do trabalho.

"Se eu brigo por oportunidades cada vez maiores, eu preciso também estar disposto ao que eu pedir", afirmou.

Para ele, as cenas da série têm função narrativa e não foram incluídas apenas para causar impacto. "Todas as cenas têm uma justificativa. Até as cenas de sexo, as cenas onde a gente só tá pelado, há um porquê daquilo ali. É naturalizado", avaliou.

Ao comentar a repercussão da produção, Cauê comemorou a reação do público: "Que bom que tá rolando o choque. Acho que esse era um objetivo que a gente concluiu com sucesso. Vamos torcer pela segunda temporada."



