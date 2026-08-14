Reprodução/Instagram Luana Piovani e Paulo Gustavo eram amigos de longa data

Luana Piovani, 49 anos, surpreendeu os seguidores ao compartilhar, na última quinta-feira (13), um relato feito por Paulo Gustavo, em 2021, sobre como era conviver com a atriz por trás das câmeras.



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Por meio de seus Stories, a intérprete relembrou o momento em que foi homenageada no palco do Faustão, na TV Globo. Tudo isso aconteceu em abril de 2013, quando a atriz foi pega de surpresa ao participar do conhecido ‘Arquivo Confidencial’.

Reprodução/Instagram Luana Piovani com o seu filho Dom e Paulo Gustavo

Na ocasião, várias pessoas da família, carreira e vida pessoal da atriz deram seus depoimentos sobre o impacto de Luana em suas vidas. Nos bastidores, seu amigo Paulo Gustavo fez questão de homenagear a famosa e mostrar todo seu carinho.

Sincero, o humorista disse que a veterana sempre foi cheia de opinião."Porque a Luana é uma pessoa que tem muita opinião e, consequentemente, as pessoas têm muita opinião a respeito dela. E a gente que é amigo, a gente sempre torce pra que tudo dê certo", disse.

Às vezes ela fala uma coisa na internet que ela mesmo se arrepende depois, aí fica um monte de urubu atrás dela querendo discutir com ela, e eu fico do outro lado querendo dar na cara da pessoa, e com 140 caracteres não dá pra dar na cara. Aí eu fico desesperado, eu ligo pra ela, falo: 'Luana, tira o que você falou. Pra que você falou isso?'. Paulo Gustavo, ator e humorista.





Visivelmente emocionada, Luana Piovani confessou ter sido definida pelas palavras do amigo. "Que amor! Que fofo! O Paulo Gustavo falou tudo. Nossa, ele me definiu. Não dá pra dar na cara da pessoa. Amei, Paulo!", declarou.

Amizade de longa data

Embora nem todo mundo saiba, Luana Piovani manteve uma longa amizade com Paulo Gustavo e chegou a apoiar o comediante no começo de sua carreira artística. Durante sua participação no BBB22, Pedro Scooby falou sobre a relação que sua ex-mulher mantinha com o criador de "Minha mãe é uma peça".

"No lançamento do '220 volts' [especial de Paulo Gustavo], quando acabou a peça, ele agradeceu a Luana", relembrou o surfista. Além disso, o atleta destacou que a atriz sempre amou muito ele e que movia mundos para conseguir ver a peça dele.

Reprodução/Instagram Luana Piovani, Pedro Scooby, Thales e Paulo Gustavo





"Pedia pra cozinhar pra ele, até. A Luana ia ao espetáculo dele, que era apenas pra 200 pessoas [...] Uma vez também levou o Fábio Porchat. Ela passeava no shopping, parava o shopping... Tinha até que vir segurança pra buscá-la na entrada. Todos se perguntavam, 'por que ela tá fazendo isso?'. Era só pra ver a peça dele. Ela fazia isso porque via talento nele", relembrou.

Na ocasião, Scooby também lembrou de uma viagem para Amsterdã que ele e Luana fizeram com Paulo Gustavo e seu então marido, o médico Thales Bretas."Eu fui assistir um show da Beyoncé em Amsterdã. Foi ele que convidou a gente. Ele sempre falava: 'Você tem que ir num show da Beyoncé'. Eu achei uma foto nossa em um canal em Amsterdã, a gente abraçado. Ele era demais, cara", completou o ex-BBB.



