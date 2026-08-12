Reprodução/X/Instagram Luana Piovani volta a atacar Virginia Fonseca

Luana Piovani voltou a falar sobre Virginia Fonseca em suas redes sociais na noite de terça-feira (11). Por meio de seus Stories, a atriz comentou o fato de a influenciadora fazer bate e volta entre São Paulo e Goiânia apenas para treinar em sua academia, WeGYM, inaugurada no mês passado e que contou com um investimento milionário.

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A empresária vem fazendo esse "bate e volta" desde o começo da semana, apenas para treinar na academia da qual é sócia. Nesta terça-feira, ela pegou o jatinho particular em São Paulo, onde está acompanhando a recuperação das filhas após uma cirurgia, e partiu para a academia.

Virginia Fonseca, que é dona de um Cessna Citation Sovereign, avaliado entre R$ 25 milhões e R$ 45 milhões, voou por quase duas horas para participar do treino na WeGYM. Como era de se imaginar, a atitude da loira não foi bem recebida e ela rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Os internautas criticaram a viagem de bate e volta entre Goiânia e São Paulo e o impacto desnecessário na natureza. "O mundo se acabando em poluição e a Virginia viajando de jatinho particular só para treinar em outra academia", disparou um. "E eu tenho que tomar banhos mais curtos e economizar energia para salvar o mundo para Virginia brincar com o jatinho dela", acrescentou outro.

Reprodução/Instagram/Virginia Virginia Fonseca

Assim como boa parte dos internautas, Luana Piovani também usou sua conta do Instagram para dar sua opinião. A atriz compartilhou um tweet feito por Bic Müller, influenciadora digital e roteirista brasileira, falando sobre a ironia de a população usar canudo de papelão e tomar banhos mais curtos, enquanto Virginia faz viagens apenas para treinar em outro estado.

Reprodução/X/Instagram/luapio Virginia Fonseca é criticada nas redes sociais

Ainda bem que a gente tá aqui bebendo em canudo de papelão e tomando banho de 10 minutos pra Virginia poder desjear 2 tonelas de dióxido de carbono no c* do planeta enquanto treina glúteos Bic Müller, influenciadora e roteirista.





Ao repostar o comentário da roteirista, Luana disse:"Ahhhh mas esse karma jaja bate nela".

Impacto ambiental

É importante destacar que a viagem no jatinho de Virginia gasta, em média, 1 mil litros de querosene de aviação em quase 500 milhas náuticas no trecho São Paulo - Goiânia. Portanto, a queima de 1 litro do combustível usado pelo avião da influenciadora emite por volta de 2,5 kg de dióxido de carbono na atmosfera (CO₂).

Logo, em três viagens entre Goiânia e São Paulo, a loira emitiu algo em torno de 9,6 toneladas de CO₂ na atmosfera.



