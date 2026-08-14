Reprodução / X Kate Middleton era milionária antes de se casar com o príncipe William.

Kate Middleton, de 44 anos, é um dos nomes mais populares da monarquia britânica atualmente. Casada com o príncipe William, primeiro na linha de sucessão ao trono, a Princesa de Gales também chama a atenção por aspectos de sua vida pessoal. Um dos aspectos que mais despertam curiosidade é o passado da princesa, que já possuía uma fortuna milionária antes de integrar a família real.

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Filha dos empresários Michael e Carole Middleton, um casal de empresários bem-sucedidos, Kate já acumulava uma fortuna milionária muito antes de integrar a monarquia britânica ao lado do herdeiro mais velho da princesa Diana e do Rei Charles.

Kate já era milionária

Segundo a revista Cosmopolitan, o patrimônio pessoal de Kate Middleton, desconsiderando os bens e a fortuna do príncipe William, é estimado em US$ 10 milhões, aproximadamente R$ 57 milhões, com base na cotação do dólar. A estimativa, divulgada pelo Celebrity Net Worth, não levou em consideração ativos como imóveis, obras de arte ou a valiosa coleção de joias da princesa.

A fortuna de Kate advém do negócio de sucesso montado pelos pais. De 2007 a 2011, ela atuou diretamente na empresa, desempenhando diferentes funções, como designer de sites, fotógrafa de produtos e gerente de projetos de marketing. Kate abandonou as funções pouco antes de seu casamento com o príncipe William, que aconteceu em 29 de abril de 2011.

Carole e Michael Middleton construíram uma fortuna com a empresa Party Pieces, especializada em artigos para festas. Em 2013, o negócio chegou a ser avaliado em aproximadamente £ 30 milhões, cerca de R$ 101,445 milhões na cotação da época.

De acordo com a Cosmopolitan, caso Kate Middleton deixasse a família real, ela não teria direito automaticamente a metade do patrimônio do príncipe William, já que os bens da monarquia seguem regras próprias e permanecem vinculados à instituição.

Um exemplo foi o divórcio entre a princesa Diana e o Rei Charles III. Segundo o The New York Times, na época, Diana recebeu um acordo financeiro de US$ 22,5 milhões em parcela única, além de US$ 600 mil anuais para custear seu escritório.

Getty Images Princesa Diana e Charles III se casaram em 1981.

Estilo de vida luxuoso

A fortuna da família real britânica foi estimada pela Forbes em US$ 28 bilhões, o equivalente a R$ 148 bilhões na cotação da época. Embora o patrimônio de Kate Middleton esteja muito abaixo desse valor, ela já possuía uma condição financeira privilegiada antes de se tornar princesa.

Antes de oficializar a união com o príncipe William, ela viveu com a irmã, Pippa Middleton, em um apartamento avaliado em mais de £ 1 milhão. O imóvel foi adquirido pelos pais delas.

Kate Middleton também frequentou a mesma universidade que o futuro Rei do Reino Unido. O casal se conheceu em 2001, na Universidade de St Andrews, na Escócia. Na época, ela estudava História da Arte, enquanto o príncipe William cursava Geografia. Ambos se formaram em 2005.

Papel de destaque na monarquia

O namoro entre Kate Middleton e o príncipe William começou em 2003. Após cerca de oito anos, eles se casaram na Abadia Westminster, em Londres. Na ocasião, milhares de pessoas acompanharam a cerimônia ao redor do mundo.





Desde o casamento, Kate assumiu um papel de destaque na monarquia britânica. Em 2022, recebeu o título de Princesa de Gales ao lado de William. Mãe de George, Charlotte e Louis, a futura Rainha do Reino Unido é admirada e querida pelo povo britânico.

Kate é reconhecida pelo trabalho em causas ligadas à primeira infância, saúde mental e desenvolvimento infantil.