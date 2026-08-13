Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco

Deborah Secco falou sobre diferentes momentos de sua vida durante sua participação no “Conversa vai, conversa vem”, videocast do GLOBO apresentado por Maria Fortuna. Aos 46 anos, a atriz relembrou o reencontro com a personagem de “Bruna Surfistinha 2”, refletiu sobre a maternidade, revelou como lida atualmente com a pressão estética e contou ter identificado um padrão de abandono em diferentes relações que teve ao longo da vida.

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No novo filme, a famosa volta a interpretar a personagem inspirada em Rachel Pacheco, mas encontra uma história diferente da vivida no primeiro longa, há 17 anos. Para ela, reviver esse período provocou um forte reencontro com quem era no passado.

“Um looping de emoções e sensações. Consegui ver um primeiro corte. Imaginei que tivesse me transformado, mas não tinha consciência do quanto. Voltar a um lugar onde estive 17 anos atrás, não tem como não se olhar, não se reencontrar com a antiga Deborah. Esse reencontro foi muito forte em muitos âmbitos”, disse.

De acordo com a atriz, a maternidade foi uma das principais responsáveis por transformar sua maneira de enxergar a vida e também o próprio trabalho. Mãe de Maria Flor, Deborah afirmou que a mulher que existia antes da filha não é mais a mesma.

“A Deborah antes da Maria Flor não existe mais. A atriz que sou mudou”, declarou. Ela explicou que, quando fez o primeiro filme, era uma jovem insegura e que buscava provar coisas para si mesma. Hoje, ao retornar à personagem, percebeu que estava em outro momento.

“Ter topado fazer esse outro filme é um grande encerramento de ciclo dessa persona que tanto me acrescentou, mas que, talvez, não faça mais sentido”, pontuou.

Na sequência, Deborah ainda explicou que a decisão não representa uma despedida da carreira como atriz, mas, sim, daquela personagem ligada à sexualidade e à exposição do corpo. “Da atriz, não, mas dessa personagem sexy, sim. É como se não fizesse mais sentido”, afirmou.

A artista também destacou que ainda deseja contar histórias de mulheres desamparadas e que não são acolhidas, mas acredita que já encerrou um ciclo relacionado a histórias centradas no corpo e no sexo.

Sempre vou querer contar a história de mulheres desamparadas, não são acolhidas e que precisam de voz. Mas essa história do corpo, do sexo, eu já fiz, não tenho mais para onde ir Deborah Secco.





Novas prioridades

Ao falar sobre as escolhas que tem feito atualmente, Deborah afirmou que passou a dar mais importância ao tempo dedicado às pessoas que ama e a si mesma. Ela contou que, durante muitos anos, o trabalho ocupou praticamente todo o espaço de sua vida.

“Ser mãe me faz feliz, ser irmã, ser namorada do meu namorado, ter tempo para estar com quem amo, construir memórias e histórias. Amo trabalhar, mas o trabalho sempre teve um peso 96% e o resto quatro”, explicou.

Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco





Ela revelou que conseguiu estruturar sua vida financeira cedo e que, por isso, passou a buscar outras fontes de renda. Segundo Deborah, ela começou a investir em empresas há cerca de dez anos e atualmente possui participação em sete ou oito negócios.

“Quando entendi que a TV, onde ancorava a minha segurança financeira, estava se transformando, vi que precisava migrar. Dez anos atrás, entrei de sócia na minha primeira empresa. Hoje são sete ou oito, não dependo de uma única fonte para a estrutura financeira girar”, revelou.

Ela também relembrou a preocupação da mãe com dinheiro quando começou a ganhar mais e contou que, durante anos, manteve uma rotina simples, mesmo tendo condições financeiras para consumir mais.

“Vivi anos como se fosse pobre, mesmo ganhando bem. Tinha o carro mais simples, não comprava roupa de marca, não fazia extravagância”, contou.

Ao longo da conversa, Deborah Secco também falou sobre a relação com a própria aparência e a pressão para se encaixar em padrões estéticos. Questionada sobre procedimentos e sobre o cuidado que mantém com o corpo, a atriz afirmou que trabalha essa questão há alguns anos.

“Claro que vou cuidar de mim, do meu corpo, da minha saúde. Mas num limite saudável. Gosto de ver que estou bem, de me achar bonita. Mas gosto mais de trabalhar sem sentir dor nas costas, abaixar e levantar, andar de salto”, declarou.

Atualmente, segundo ela, o foco está na saúde e na manutenção da massa muscular, pensando também no futuro.“Meu maior investimento agora é em massa muscular para ficar uma velhinha que consiga acompanhar netos, viajar o mundo, namorar”, destacou.

Apesar das mudanças na forma como enxerga o próprio corpo, Deborah reconheceu que ainda carrega marcas da pressão estética que enfrentou. “Cuido da pele, tenho um resquício grande dessa pressão estética, mas tento me libertar disso diariamente”, revelou.

Guarda compartilhada e a maternidade

Ao falar sobre a filha, Deborah revelou que a guarda compartilhada foi um dos momentos mais dolorosos de sua vida. Separada do pai de Maria Flor, ela contou que precisou aprender a lidar com a ausência de parte da rotina da filha. “Guarda compartilhada foi a minha maior dor. Existe metade de uma vida da minha filha da qual não participo. Isso era inaceitável”, disse.

Reprodução/Instagram Deborah Secco e Maria Flor





Além disso, a atriz contou que, no começo, chorava muito e se sentia culpada, como se fosse uma mãe ausente. Com o tempo, porém, a dinâmica familiar foi se ajustando. Deborah também falou sobre a relação de Maria Flor com o pai, Hugo, e afirmou que acompanhar a presença dele na vida da filha tem um significado profundo para ela.

“A paternidade do Hugo me cura, porque tive um pai que não esteve comigo. Acompanhar a experiência da Maria Flor com o pai presente, um pai afeto, que se preocupa e se responsabiliza tanto quanto eu, me cura”, declarou.

A experiência também fez com que a atriz refletisse sobre os próprios relacionamentos e sobre a busca por uma figura paterna que sentiu ao longo da vida. “Passei anos da minha vida em busca desse pai que me escolhesse e escolhia ‘pais’ que não me escolhiam”, revelou.

Padrão de abandono

Outro ponto importante é que, durante a conversa, a intérprete afirmou ter percebido que repetia o mesmo padrão em diferentes tipos de relação. Segundo ela, a busca por ser escolhida esteve presente não apenas na vida amorosa, mas também em amizades e outros vínculos.

“Busquei o padrão de abandono em todas as relações: amorosas, de amizade, pessoas que tinha que conquistar, batalhar, que tendiam ao abandono e não ao cuidado. Fazia tudo para ser escolhida”, pontuou.

Para a atriz, reconhecer esses padrões foi importante para compreender a própria trajetória e também para pensar no que deseja para Maria Flor.

“Nossa mente reproduz padrões. É bom saber que minha filha vai crescer sabendo o tipo de pessoa que tem que escolher: quem brigue por ela, quem escolha por ela, quem a ame enlouquecidamente, gaste tempo e atenção com ela”, concluiu.

Atualmente, Deborah Secco está noiva de Dudu Borges e vive uma nova fase pessoal, marcada, segundo ela própria, pela busca por mais equilíbrio entre trabalho, relações, maternidade e mais tempo para si.





