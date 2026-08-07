Reprodução Instagram Grazi e Isis se reencontram após anos; relembre rumores que envolveram Cauã Reymond









Mais de uma década depois do fim do casamento entre Grazi Massafera e Cauã Reymond, uma antiga polêmica voltou a chamar atenção por causa do reencontro entre Grazi e Isis Valverde. As duas atrizes se encontraram na pré-estreia de "Corrida dos Bichos", realizada no Rio de Janeiro, e apareceram lado a lado durante os registros do evento. O momento repercutiu nas redes sociais justamente por relembrar os rumores que cercaram o trio no passado.

A história começou a ganhar força em 2013, quando Grazi e Cauã colocaram fim ao casamento. Naquele período, o ator estava envolvido nas gravações de "Amores Roubados", minissérie da TV Globo em que contracenava com Isis. Os dois interpretavam os personagens Leandro e Antônia, que viviam um romance na trama.

Com o fim da relação de Grazi e Cauã, surgiram rumores de que Isis teria se aproximado do ator nos bastidores da produção e seria o motivo da separação. A possibilidade nunca foi confirmada publicamente pelos envolvidos. Na época, Isis se manifestou por meio de sua assessoria e afirmou estar triste por ter o nome relacionado a uma questão tão pessoal.

Declaração de Grazi virou marco da polêmica

Um dos episódios mais lembrados aconteceu em fevereiro de 2014, quando Grazi foi abordada por um paparazzo ao deixar uma igreja no Rio de Janeiro. Sem perceber que a conversa continuava sendo gravada, ela foi questionada sobre a possibilidade de reatar o casamento com Cauã.

"Vou voltar pra ele? Como gente? Ele está com a Isis. Como é que eu vou voltar pra ele? Não dá", respondeu a atriz. O vídeo foi divulgado na época e rapidamente ganhou repercussão. A própria assessoria de Grazi confirmou a veracidade da gravação, mas informou que ela não comentaria o assunto.

Apesar da declaração, o suposto relacionamento entre Cauã e Isis durante o casamento do ator com Grazi nunca foi confirmado pelos dois. Em anos posteriores, Isis também falou sobre os rumores e chegou a dizer que não esperava que o assunto continuasse sendo relacionado ao seu nome.

Reencontro após anos

A relação entre Grazi e Isis também já voltou a ser assunto em outros momentos. Em 2019, as duas coincidentemente estiveram no mesmo evento. Questionada sobre o encontro, Isis respondeu : "Eu acho que não tem problema nenhum", antes de encerrar o assunto.

Reprodução Instagram Pré-estreia de "Corrida dos Bichos"





Anos depois, as atrizes voltaram a dividir o mesmo espaço profissional ao integrarem o elenco de "Corrida dos Bichos". Embora façam parte do filme, elas não dividem cenas na produção. A aproximação nos bastidores, porém, colocou novamente em evidência uma história que permanece na memória do público.







