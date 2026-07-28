Reprodução Instagram Grazi Massafera surge de biquíni em Noronha e barriga trincada rouba a cena

Grazi Massafera, de 44 anos, está aproveitando as férias em grande estilo. Após encerrar sua participação como a vilã Arminda em "Três Graças", da TV Globo, a atriz compartilhou, nesta última segunda-feira (28), uma sequência de fotos em Fernando de Noronha e arrancou elogios dos seguidores ao exibir o físico definido em cliques de biquíni.

Nas imagens, a artista aparece aproveitando um dia ensolarado no arquipélago pernambucano, exibindo a barriga trincada enquanto curte momentos de descanso em meio às águas cristalinas do destino turístico.

Reprodução Instagram Grazi Massafera

Ao publicar as fotos, Grazi também dividiu uma reflexão com os fãs. "Vê bem. No exatamente agora. Quem está no comando dos olhos é o coração", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Além de aproveitar a paisagem paradisíaca, Grazi mostrou alguns momentos especiais ao lado da filha, Sofia, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Cauã Reymond. Mãe e filha mergulharam entre peixinhos, renovaram o bronzeado e aproveitaram a manhã em contato com a natureza.

Seguidores exaltam beleza da atriz

Os registros rapidamente repercutiram nas redes sociais, com internautas impressionados com a beleza e a boa forma da atriz.

"Gente, esta mulher está cada dia mais linda", comentou uma seguidora. "Que mulher maravilhosa!", escreveu outra. "Um escândalo", disse uma fã. "O shape da Grazi é impressionante", elogiou mais um internauta.

Famosos reagem à publicação

A publicação também recebeu comentários de diversos famosos. A atriz Maíra Azevedo brincou com a exuberância das fotos. "Boa tarde, venho por meio desta solicitar que seja enviado um aviso de exuberância antes da postagem! Atenciosamente, muito obrigada! Gata demais", escreveu.

Já o influenciador Ney Lima resumiu a reação ao dizer: "A perfeição, meu Deus". Angélica aproveitou para elogiar mãe e filha: "Minhas musas". A cantora Anitta também marcou presença nos comentários, deixando um emoji de coração.



