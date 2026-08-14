Reprodução/TV Gazeta Paulo Ricardo Sobral

O repórter Paulo Ricardo Sobral passou por uma situação inusitada durante uma reportagem para o Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, afiliada da Globo no estado. Ao conversar com um homem sobre as compras feitas na feira, o jornalista foi surpreendido ao descobrir o que ele pretendia fazer com um pepino grande que havia colocado na sacola.

"Esse meu amigo que me deu um abraço ao vivo, todo mundo viu você me abraçando no ao vivo. O que você já comprou aqui hoje?", perguntou o repórter da TV Gazeta, afiliada da Rede Globo no estado do Espírito Santo.



Reprodução/ Situação inusitada no Bom Dia ES





"Rapaz, eu já comprei limão para fazer uma com limão. Agora eu tenho um negócio que eu duvido que você vai imaginar o que eu vou fazer com isso", disse o homem ao tirar um pepino da sacola.

Visivelmente atento com a resposta do entrevistado, o jornalista respondeu: "Eu espero que uma salada, né", disse rindo.





"Então, salada eu já fiz. Agora eu vou cortar e botar nos olhos, como passa na televisão", pontuou o homem.

"É para ficar mais jovem, né, sem olheiras. Bonito, vai ficar mais bonito do que já é", ajudou o repórter.

a alma do repórter saindo do corpo ao vivo quando o querido pega o pepino e fala que ele não imagina o que ele vai fazer kkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/vxxUJXJjFP — Matheus (@matheuscaseca) August 14, 2026





Quem é Paulo Ricardo Sobral?

Reprodução/prsobral_ Paulo Ricardo Sobral





Paulo Ricardo Sobral é um jornalista e repórter da televisão, atualmente trabalhando na TV Gazeta, afiliada da Globo. Ele aparece com muita frequência no Bom Dia Espírito Santo, fazendo reportagens e entradas ao vivo.

Já passou por algumas emissoras, como a TV Asa Branca, afiliada da Globo em Caruaru (PE), e a TV Grande Rio, afiliada do canal carioca em Petrolina (PE). Em 2022, deixou a cidade pernambucana rumo ao Espírito Santo para trabalhar na TV Gazeta.

Em entrevista à própria Globo, anos atrás, Paulo relatou que sonhava em ser super-herói quando criança. Segundo ele, encontrou no jornalismo uma maneira de ajudar as pessoas e "fazer justiça", mesmo sem superpoderes.

"Quando eu era criança, eu tinha vontade de ser super-herói, mas descobri que não existia essa profissão. Daí então eu tentei algo que me deixasse próximo disso e, no jornalismo, eu vi a oportunidade de 'fazer justiça' sem ter superpoderes", contou o repórter.

Paulo relatou que ama trabalhar ao vivo na televisão porque tem a oportunidade de passar a informação rapidamente aos telespectadores.

"Isso exige muita concentração, mas, para mim, é prazeroso e um desafio porque é o jornalismo em tempo real", finalizou.