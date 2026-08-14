Reprodução/Instagram/luciomaurofilhooficial Lúcio Mauro Filho fala sobre descoberta de câncer

Lúcio Mauro Filho, de 52 anos, fez um desabafo em suas redes sociais na última quinta-feira (13) para esclarecer o diagnóstico de câncer no intestino que recebeu anos atrás. Para tranquilizar o público, o ator explicou que, hoje, já está curado, mas deixou um alerta importante para os seguidores.

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Por meio de um vídeo compartilhado em sua conta do Instagram, o humorista contou que essa fase já ficou para trás, mas que é crucial manter os exames em dia.

Graças ao exame resolvi tudo por ali, sem necessidade de tratamentos invasivos. Foi uma sorte muito grande […] É muito mais fácil quando a gente descobre lá na raiz. Foi o meu caso. Tratei rapidamente e deu tudo certo Lúcio Mauro Filho, ator e humorista.

O intérprete revelou ter descoberto um carcinoma em 2022, durante uma colonoscopia de rotina. "Já foi. Já faz tempo e já me curei. Desde então, encho o saco de todo mundo próximo a mim para não dar mole, se cuidar e sempre fazer exames. É sempre o melhor jeito para descobrir as coisas", reforçou ele.

Lúcio Mauro Filho explicou que preferiu não contar nada sobre seu estado de saúde antes porque tudo foi superado sem grandes problemas. "Claro que esse evento mudou minha vida. Para melhor! Hoje cuido da alimentação, do sono e do corpo como nunca cuidei", declarou.

Reprodução/Instagram/luciomaurofilhooficial Lúcio Mauro Filho





"A mensagem que eu desejo que fique disso tudo é: Não dê bobeira. Faça exames periódicos, pois não existe maneira melhor de cuidar da saúde do que a prevenção. E ao primeiro sintoma, seja qual for, sempre procure orientação médica", pontuou.

Por fim, o ator fez questão de agradecer a preocupação e as mensagens de apoio."Obrigado desde já pelas mensagens de apoio e carinho que virão! Tá tudo certo! Vamos cuidar da saúde", concluiu.

Diagnóstico

Recentemente, o ator surpreendeu os fãs ao contar que recebeu um diagnóstico de câncer quatro anos atrás. A informação foi dada durante uma entrevista ao podcast Alt Tabet, com Antônio Tabet.

Reprodução/TV Globo - 16.12.2023 Lucio Mauro Filho





Na atração, o ator disse que foi diagnosticado com a doença em 2022, durante uma consulta de check-up após seu tratamento da Covid-19. O ator explicou que atualmente está curado, mas que o período foi bastante conturbado.

Além de enfrentar a doença, o famoso precisou lidar com a morte da mãe, que morreu de câncer pouco após ele concluir o tratamento."Quando eu estou com tudo resolvido, mamãe morre de um câncer agressivo, em sete dias", relembrou.

"Calhou de a mamãe morrer nos meus braços", revelou. Lúcio também comentou que um olhar mais feliz e confiante para a vida o ajudou a atravessar esses acontecimentos e que acreditar na felicidade tem um papel terapêutico. "O que me salvou foi esse olhar de felicidade. Eu sou a prova viva de que esse olhar é terapêutico, não é só uma fanfarronice", afirmou.



