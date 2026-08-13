Reprodução/Instagram/Youtube Iate de Neymar Jr

Bruna Biancardi, 32 anos, parou a internet ao mostrar os detalhes luxuosos do novo iate de Neymar Jr., 34 anos. Nesta quarta-feira (12), a esposa do jogador do Santos compartilhou um vídeo exibindo a nova aquisição do craque, que está avaliada em cerca de R$ 120 milhões.

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Por meio de um vlog publicado em sua conta do YouTube, a influenciadora e empresária fez questão de registrar o primeiro passeio em família na embarcação, que foi batizada de Enejota, fazendo referência à transcrição fonética das iniciais "NJ", ou seja, Neymar Júnior.





Com cerca de 800 m² de área útil e aproximadamente 46 metros de comprimento, o iate conta com três andares e seis suítes bem espaçosas. Além disso, um dos exibidos por Bruna Biancardi conta com closet, banheiro com acabamentos luxuosos, televisão retrátil e janelas amplas, que garantem uma bela vista para o mar.





Mas a sofisticação não acaba por aí. Fora as seis suítes, a embarcação tem um espaço de lazer. O iate possui uma piscina média, com espreguiçadeiras, e um heliponto. A nova aquisição do atleta ainda é equipada com quatro motores.

Durante o passeio, Bruna Biancardi mostrou os ambientes da embarcação e ainda exibiu alguns momentos mais íntimos ao lado dos familiares. O casal apareceu ao lado de suas duas filhas, Mavie, de dois anos, e Mel, de um ano. Os dois também esperam uma terceira menina, cujo nome não foi divulgado.

Reprodução/Youtube Detalhes do iate de Neymar Jr.





Construída pela Inace SuperYachts, anteriormente, a embarcação era um barco de serviço, que foi comprado pelo jogador e submetido a um amplo processo de retrofit, com intensas intervenções estruturais, técnicas e internas, que o elevaram ao status de superiate de alto padrão.

Reprodução/Instagram/Youtube Detalhes do iate de Neymar Jr.





Aquisição milionária

Pouco antes de comprar o iate, o jogador adquiriu uma mansão sem nem ao menos visitar o local pessoalmente. Outro detalhe da compra que chamou a atenção foi que ele pagou o valor total do imóvel, cerca de R$ 50 milhões, à vista, no Pix.

Em entrevista ao podcast "Fala, Lazinho", Luiz Moura, o ex-proprietário da mansão, deu os detalhes de como tudo aconteceu nos bastidores. “O cara comprou imóvel nesse valor como se estivesse comprando um saquinho de pipoca na feira”, disse o empresário.

Além disso, de acordo com ele, quem visitou a mansão foi um amigo do jogador do Santos.“Desceu um rapazinho olhando. Eu pensei: ‘Não é o comprador’. Mas não era. Era um amigo do Neymar”, relembrou.

Por fim, Luiz Moura explicou que a negociação foi rápida e que o pagamento da quantia milionária caiu na conta dele em menos de um minuto, após a assinatura da escritura. Segundo ele, Neymar não tentou negociar o valor. "Não deu contraproposta, não discutiu o preço”, declarou.

Vale destacar que a mansão fica no Morro Santa Terezinha, em Santos. O terreno tem 3 mil m² e o conjunto reúne duas casas com dez suítes e garagem para mais de 20 automóveis.