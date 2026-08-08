Reprodução/Instagram Luana Piovani e Neymar

Luana Piovani, 49 anos, voltou a causar um verdadeiro reboliço nas redes sociais nesta sexta-feira (7), ao detonar o camisa 10 do Santos, Neymar Jr., mais uma vez. Por meio de sua conta pessoal no Instagram, a loira compartilhou uma publicação falando sobre as atitudes do jogador, e isso rapidamente repercutiu na internet.

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Em seus stories, a apresentadora repostou uma postagem feita pela jornalista e colunista do UOL, Lu Bugni, com o título: "Psicológico de um ovo frito: por que Neymar não tolera frustração".

No post, a comunicadora reflete sobre a atitude do craque de futebol no último jogo do Santos contra o Remo, que acabou em 1 a 0 para o time de Neymar. "É IA? Eu perguntei quando vi um homem de 34 anos chacoalhando os braços e mostrando a língua, em uma dancinha infantilizada para um grupo de outros marmanjos vestidos com o uniforme de um clube. Não era", escreveu.





"Neymar realmente saiu de campo depois de contribuir para a classificação de seu time, passou pelos dirigentes do adversário derrotado gritando frases que supostamente denotavam sua superioridade, como “eliminados”", continuou a jornalista na legenda da postagem.

Em seguida, a colunista deu alguns detalhes do que aconteceu em campo. "Vou explicar o que se deu nos 40 segundos seguintes: Foi xingado – futebol é isso, parece –, ficou mais irritado, sugeriu que tinha gerência sobre a mãe dos adversários, irritou mais, caiu uma grade de contenção, ele foi aparado pelos colegas perplexos, fez uma imitação do Hulk (o herói da Marvel, não o colega jogador), mostrou os bíceps como quem tenta de novo provar a superioridade, os adversários tentaram avançar, foram contidos, ele foi protegido e tirado de cena e consta que ainda tem todos os dentes na boca", acrescentou.

Reprodução Após decidir, Neymar irrita torcida do Remo: "Eliminados"





"Por que será que o rapaz que atendia pela alcunha de menino até os quase 30 anos tem tanta dificuldade de se portar como um adulto?", finalizou Lu Bugni. Como é de se imaginar, a publicação rendeu inúmeros comentários.





Piovani comemora "aposentadoria" de Neymar

Para quem não se lembra, após o Brasil perder para a Noruega na Copa do Mundo 2026, a atriz decidiu celebrar a "aposentadoria" de Neymar Jr. Por meio de uma postagem publicada nos stories, ela disparou: "Enfim, Neymar aposentado. Amém".

Além disso, Luana compartilhou diversos stories detonando o atleta e a Seleção Brasileira pela partida contra o time da Noruega. Uma das postagens definia essa como "a geração mais fracassada da história do país".

Reprodução/Instagram Luana Piovani acaba com Neymar Jr





Outra postagem compartilhada pela atriz dizia: "A derrota tem o lado bom: Enfim, a Seleção não é mais refém do Neymarismo cultural. Acabou a era Neymar, graças a Deus. Com um gol de pênalti como prêmio de consolação de quem foi convocado apenas por 'pre$$são' de patrocinadore$".



