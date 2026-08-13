Reprodução/Instagram/steniogarciaoficial Stênio Garcia

Stênio Garcia, de 94 anos, resolveu vir a público novamente para acusar as filhas, Cassia e Gaya, de questionarem sua sanidade mental em meio à disputa judicial da família. Na última quarta-feira (12), o veterano da televisão fez questão de mandar um recado à defensora das herdeiras.



Leia mais: Stênio Garcia é hospitalizado no dia do seu aniversário



Conforme destacou o intérprete, a questão foi levantada inicialmente por Sylvia Drummond, advogada que representa suas duas filhas. Em vídeo publicado em sua conta nas redes sociais, ele comentou sobre o assunto e destacou estar em plena atividade e disposto a trabalhar.

"Meu nome é Stênio Garcia Faro [...]. Eu vim aqui provar que eu estou presente e em plena atividade, disposto a trabalhar. Acabei de fazer um filme e faço quantos vierem. Eu tenho disposição para isso", começou.



"Não admito pessoas afirmarem que eu não estou em plena sanidade mental. Estou aqui! Eu, Stênio Garcia Faro, presente", declarou Stênio Garcia, já alterado. Já na legenda do post, o famoso falou sobre a disputa que vem travando com as filhas na Justiça por um apartamento localizado em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

"É terrível vir aqui para dizer que meu apartamento foi alugado por cinco anos pelas minhas filhas e a mãe delas. Porém, é mais terrível ainda ter a minha sanidade mental questionada de maneira vil e cruel. A imobiliária já teve que admitir que o meu apartamento esteve cinco anos alugado. Enfim, esse dinheiro era meu e nunca vi um real", disse.

Stênio Garcia continuou o seu desabafo dizendo que todos os dias pratica atividade física e que até mesmo foi protagonista de um filme recentemente.

Reprodução/TV Record Stênio Garcia





Por conta disso, estão dizendo que não tenho sanidade mental? Eu treino diariamente, tomo minhas próprias decisões e acabei de ser protagonista em um filme. Não admito ser incapacitado por ninguém enquanto Deus permitir que eu tenha saúde e total sanidade mental. Isso é devastador para um homem que foi pai e mãe de duas filhas. Não façam doações em vida, não deem patrimônio em vida Stênio Garcia, ator.

"Hoje, vivo na casa da família da minha mulher. Tudo isso é muito, mas muito duro, e já me levou três vezes ao hospital. Que Deus me dê forças para aguentar tanta crueldade. Quero ver a justiça se cumprir", acrescentou o ator.

Vale destacar que o nome da advogada das filhas do ator foi divulgado e mencionado pelo próprio ator em posts feitos posteriormente nos Stories. "A Sylvia Drummond já me acusou de ocultar patrimônio e agora de incapacidade mental. Peço que ela seja denunciada à OAB (Ordem dos Advogados do Brasil)", pediu ele mais uma vez, em outra publicação.

Marilene Saade diz que filhas de Stênio são cruéis

No mês passado, Marilene Saade, mulher de Stênio Garcia, acusou as filhas do ator de impedirem que ele exerça o direito de usufruto sobre parte dos bens transferidos a elas.

A esposa do intérprete usou a conta do Instagram para fazer um desabafo, classificando a situação como uma "crueldade com um idoso de 94 anos".

Reprodução/Instagram Esposa do ator detonou as filhas dele nas redes sociais

"Estou vivendo e vendo dentro da minha própria casa uma injustiça, uma falta de ética, uma falta de moral, uma crueldade com um idoso de 94 anos, chamado Stênio Garcia Faro ", declarou. "Esse homem de bem, que tanto alegrou a casa e o coração de tantas pessoas, está tendo o direito dele de usufruto usurpado pelas filhas e pela ex-esposa [Clarice Piovesan]", pontuou.

Em seguida, de acordo com ela, o ator transferiu bens para as filhas ao longo dos anos, mas manteve o direito de usufruto dos imóveis e continuou arcando com as despesas relacionadas ao patrimônio.

"Ele sempre exerceu o usufruto. Foi sempre ele que pagou tudo, sempre foi o provedor delas, inclusive com mesadas muito altas. Hoje, naturalmente, não está mais trabalhando e vive apenas da aposentadoria, que não cobre todas as despesas de saúde, remédios e alimentação", disse.



