Reprodução/Instagram/@brunabiancardi Bruna Biancardi surge disfarçada na 25 de março.

Bruna Biancardi, de 32 anos, movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (6) ao compartilhar os bastidores de uma visita à Rua 25 de Março, em São Paulo. Grávida da terceira filha com Neymar, a influenciadora surgiu usando um disfarce para conseguir fazer compras no tradicional centro comercial da capital paulista.

#BrunaBiancardi #Neymar ♬ som original - iG @portal_ig Bruna Biancardi, de 32 anos, movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (7) ao compartilhar os bastidores de uma visita à Rua 25 de Março, em São Paulo. Grávida da terceira filha com Neymar, a influenciadora surgiu usando um disfarce para conseguir fazer compras no tradicional centro comercial da capital paulista. 🔗Veja as notícias do iG e acesse o Canal do Whatsapp no Link da Bio 📲 📹 Reprodução/Instagram/@brunabiancardi #iG





Leia mais: Rei Roberto Carlos rompe parceria com filho de Erasmo

Bruna Biancardi foi até o centro comercial com um objetivo inusitado: comprar itens decorativos para uma festa junina fora de época. Nos Stories do Instagram, ela revelou que a comemoração foi planejada de última hora: “Flávia Ribeiro e Bruna Lopes correndo nos 45 do segundo tempo para montar uma festa junina em pleno agosto que inventamos”, disse.

Nas imagens, Bruna aparece vestindo uma camisa e uma calça bastante largas. Para completar o look e esconder sua identidade, ela optou por usar um boné do Mickey, um par de óculos escuros e os cabelos presos em um coque.

O dia de compras rendeu momentos engraçados e muitos conteúdos que serão publicados nas redes sociais da influenciadora. “A gente acabou de voltar. De onde? Da 25 de Março!”, contou. Em seguida, brincou ao chamar o local de "Twenty-Five", em inglês. “Compramos um monte de coisa! E foi um dia muito legal, gente! A gente filmou uns takes, vou mandar para vocês. E filmamos vlogs, TikTok”, revelou.

Os registros da passagem de Biancardi pela famosa rua de São Paulo rapidamente viralizou nas redes sociais. Muitos internautas demonstraram surpresa ao ver a influenciadora fazendo compras no famoso centro comercial, que costuma reunir lojas populares.





“Bruna Biancardi disfarçada na 25 de Março era a última coisa que eu esperava”, escreveu um. “Ela tentando lembrar como é a vida de um mero mortal”, brincou outro. Houve também quem questionasse a necessidade do disfarce da influenciadora. “Chama mais atenção andar assim do que normal”, opinou um. “Deve ser horrível ter que se disfarçar pra fazer coisas normais. Eu não daria pra ver famosa”, declarou uma quarta seguidora da influenciadora.







Bruna Biancardi abre álbum de fotos em iate de luxo

Bruna Biancardi usou as redes sociais para mostrar detalhes de um dia a bordo do iate milionário de Neymar. Por meio de uma sequência de fotos publicadas nesta quinta-feira (6), a influenciadora compartilhou detalhes do passeio na embarcação, avaliada em até R$ 150 milhões. “Dia lindo que vivemos ontem”, escreveu na legenda.

Nas imagens, Bruna mostra detalhes do barco luxuoso, um churrasco, as filhas se divertindo e momentos descontraídos ao lado de Neymar.

Reprodução/Instagram/@brunabiancardi Bruna Biancardi compartilha imagens de momentos especiais a bordo de iate milionário de Neymar.





A embarcação chegou à Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, no dia 13 de julho e aportou próximo ao local onde o jogador possui uma mansão. A embarcação foi batizada de Enejota, uma referência à transcrição fonética das iniciais do nome do atleta, NJ.