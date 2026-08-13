Reprodução/SBT Marcelo Abrantes volta ao SBT





O apresentador Marcelo Abrantes deixou a TV Record Tocantins rumo à TV Norte Tocantins, afiliada do SBT no estado. No canal, ele assume o jornal Povo na TV, atração que é veiculada no horário do meio-dia.

O mundo da TV no Tocantins acaba de passar por uma importante movimentação. O apresentador Marcelo Abrantes deixou a TV Record Tocantins e assinou com o SBT Tocantins (TV Norte), onde assumirá o comando do tradicional programa jornalístico Povo na TV.

A estreia já tem data marcada e promete reforçar a grade da emissora:

"É isso mesmo, coladinho com o Primeiro Impacto, aqui na próxima segunda-feira, dia 17. Espero você no Povo na TV. Prestação de serviços, reportagens e o povo na tela do SBT, na nossa TV Norte", disse o apresentador.





Para comemorar a chegada do novo âncora, a TV Norte Tocantins usou as redes sociais para fazer o anúncio oficial ao telespectador. A chamada promocional contou, inclusive, com a participação especial do apresentador Marcão do Povo, que esteve à frente do programa em seus anos iniciais.

Reprodução/TV Norte Marcelo Abrantes volta para a TV Norte Tocantins





"Tem novidade chegando no Povo na TV. Marcão do Povo, que esteve à frente do programa lá no comecinho, tem um convite especial para vocês: conheçam o nosso novo apresentador, Marcelo Abrantes! Dá o play, confira essa novidade e já anota: a partir de segunda-feira, tem Povo na TV com Marcelo Abrantes", disse o canal afiliado à TV da Anhanguera

Apresentador deixa a Record

Reprodução/Instagram/@adv.marceloabrantestv Marcelo Abrantes comandará o 'Povo na TV'





Marcelo Abrantes comandava o Cidade Alerta, na afiliada da TV Record no Tocantins. O profissional ficou no comando da atração por quatro anos e agradeceu a todos os profissionais envolvidos na antiga.

"Foram 4 anos à frente do Cidade Alerta, quatro anos intensos, de muito trabalho, responsabilidade e, acima de tudo, respeito por cada pessoa que esteve do outro lado da televisão todos os dias", iniciou.

"Obrigado a toda a equipe que caminhou comigo, especialmente aos editores e cinegrafistas, profissionais que muitas vezes não aparecem diante das câmeras, mas que são fundamentais para que cada reportagem chegue até a casa de vocês", continuou.

Saio com gratidão pelo caminho percorrido e com o coração preparado para aquilo que vem pela frente. Marcelo Abrantes

















Por fim, ele agradece a antiga casa e promete novos caminhos em sua nova escolha profissional na afiliada do SBT.

"Obrigado, Cidade Alerta. Obrigado a toda a equipe. E, principalmente, obrigado a você que esteve comigo todos os dias nesses quatro anos", finalizou.

