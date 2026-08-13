Reprodução/X Tiago Piquilo fala sobre polêmica

O cantor Tiago Piquilo, de 42 anos, falou nas redes sociais após a forte repercussão do comentário feito por Ratinho, de 70 anos, sobre sua aparência, no programa da última quarta-feira (5). O apresentador disse que o artista estava com "cara de viado".

O artista afirmou que tem recebido diversas perguntas do público sobre se ficou chateado com a situação envolvendo o contratado do SBT.

"As pessoas estão me perguntando se estou bravo, se estou chateado, se estou magoado, se fiquei constrangido. Eu entendo que é um assunto muito sério, muito delicado, muito sensível. Eu respeito profundamente quem tenha se sentido incomodado, ofendido", pontuou.





"Eu não me senti ofendido ou magoado, como as pessoas colocaram. As pessoas falaram por mim. Acho que somente eu posso de fato dizer como me senti", explicou.

Tiago ainda faz um pedido especial para a imprensa e ao público, para que tratem o acontecido de um jeito simples e como uma brincadeira.

Se eu pudesse pedir algo para vocês, para tirar um pouquinho dessa conotação como está sendo colocada, 'que me machucou, que me ofendeu'. Não, nada disso, gente, isso não aconteceu. Tiago Piquilo





"A gente não precisa concordar com tudo na vida, mas a gente pode, em alguns casos, algumas situações, observar isso com os olhos da realidade de cada um, da amizade de cada um", pontuou.

O que aconteceu?



Reprodução/SBT Ratinho fala sobre polêmica





O apresentador Ratinho, do SBT, abordou o tema das correções e dos exageros envolvendo cirurgias plásticas em seu programa. Entre os convidados estavam a dupla sertaneja Hugo e Tiago, e Ratinho acabou surpreendendo Tiago Piquilo com um comentário.

Durante a atração exibida pela emissora da família Abravanel, o apresentador recebeu os cantores para debater procedimentos estéticos com um especialista e fez uma observação direcionada ao artista.

Reprodução/SBT Tiago Piquilo no Ratinho





Recentemente, Ratinho se pronunciou em sua atração e afirmou que tudo se passou de uma brincadeira. Ele enfatizou que tem respeito pelas pessoas e que não desrespeitou o artista.

"Eu sempre brinquei com todo mundo que vem aqui no programa. Nunca desrespeitei uma pessoa sequer na vida. A coisa que eu mais tenho pelas pessoas é respeito. O Brasil sabe que eu brinco. Há 28 anos que eu brinco na televisão e nunca desrespeitei uma pessoa sequer. Quando eu brigo, eu brigo; eu não desrespeito, eu vou pro tapa, vou pro soco, vou pro pontapé. Mas nunca desrespeitei ninguém", afirmou.