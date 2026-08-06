Reprodução/SBT Carol Lekker apresentadora do Fofocalizando do SBT

Carol Lekker está prestes a retornar ao Fofocalizando após ficar dois dias fora da atração do SBT. Ao que tudo indica, a influenciadora e comunicadora já tem data para voltar ao programa do canal de Silvio Santos (1930-2024), depois de se envolver em uma polêmica inesperada com a apresentadora Eliana.

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Tudo começou na última segunda-feira (3), quando ela criticou o programa Em Família com Eliana, da TV Globo. No entanto, a repercussão negativa nas redes sociais foi muito grande e, por causa disso, a comunicadora precisou publicar um pedido de desculpas em seu perfil no Instagram.

Sem aparecer nas edições de terça-feira (4) e quarta-feira (5), Carol Lekker volta ao ar oficialmente nesta quinta-feira (6). Conforme informou o NaTelinha, o período afastada foi uma estratégia para proteger a apresentadora, que acabou sofrendo ataques nos bastidores.





A decisão interna é colocar uma pedra sobre o assunto de uma vez por todas, garantindo que, daqui para frente, tudo siga normalmente e sem maiores repercussões.

Reprodução/SBT Carol Lekker apresentadora do Fofocalizando do SBT

Vale destacar que Carol Lekker usou as redes sociais para se retratar. A ex-participante de A Fazenda pediu desculpas a Eliana e destacou que se excedeu durante a participação no programa. Nos stories do Instagram, a famosa confessou ter exagerado.

De acordo com a influenciadora, ela "acabou se empolgando, falando o que não deveriar". Além disso, a contratada do SBT destacou a admiração que sempre teve por Eliana e disse que acompanhou a trajetória da apresentadora ao longo dos anos, reforçando principalmente o respeito pela carreira da comunicadora.

Reprodução/Instagram Carol Lekker

O que aconteceu?

Carol gerou polêmica ao criticar o novo projeto de Eliana nos domingos da Globo. “Tem apresentadora aí que está ficando pra trás, né? Botaram o programa novo, tão botando o pessoal de cabeça pra baixo, mas a apresentadora não está rendendo nada. Tira essa mulher daí, não está rolando ela nos domingos", disse.

Com a repercussão negativa, a assessoria de imprensa da apresentadora publicou uma nota de retratação no perfil de Carol no Instagram. "Carol Lekker faz questão de deixar claro que seus comentários foram direcionados exclusivamente ao formato e à dinâmica do programa de TV em si, no contexto do entretenimento, e jamais à pessoa ou à figura de Eliana”, destacou.

Reprodução/Internet Eliana





"Reconhecendo que a colocação na transmissão ao vivo pôde ser interpretada de forma equivocada, Carol lamenta profundamente qualquer mal-estar causado e faz questão de expressar publicamente seu pedido de desculpas", concluiu.



